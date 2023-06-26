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Учёные обнаружили, что "черви-зомби" способны питаться зубами акул

1:45
Наука

В сфере выживания различные виды животных продемонстрировали удивительную приспособляемость. Они научились потреблять, казалось бы, "несъедобные" вещества для пропитания. Так произошло с глубоководными костогрызущими червями, которые стали практически всеядными.

Разнообразный аппетит глубоководных червей

Согласно журналу Морской биологической ассоциации Великобритании, костогрызущие черви, также известные как оседаксы, обитают на больших глубинах и обычно питаются тушами китов. Однако когда такие "деликатесы" оказываются недоступными, они прибегают к трупам акул, включая зубы этих хищников.

Бентосные организмы без труда избавляются от останков даже самых крупных обитателей океана. Оседаксы тоже участвуют в этом пиршестве. Лишенные пищеварительной системы и даже рта, они полагаются на симбиотические протеобактерии, способные разлагать даже костные ткани. Затем черви поглощают полученный богатый питательными веществами раствор. Неудивительно, что они заслужили прозвище "черви-зомби".

Разбудить прожорливый аппетит

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего взялись за дело, чтобы выяснить, могут ли эти мельчайшие черви также использовать зубы акул. В залив Монтерей Тихого океана они погрузили сетчатые мешки, расположенные на глубине одного километра, в которых находились три комплекта челюстей акулы-лисицы.

После извлечения "приманки" через восемь месяцев было замечено, что челюсти были почти полностью съедены. Лишь несколько оставшихся зубов служили средой обитания для червей-зомби.

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9 паразитов превращающих своих жертв в зомби!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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