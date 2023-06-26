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Учёные создали робота, который помогает сохранить Амазонку

1:34
Наука

Изменение климата породило множество проблем, требующих инновационных решений для смягчения его негативных последствий. В поисках эффективных стратегий крайне важно задействовать все имеющиеся ресурсы, включая роботов. Эти передовые машины способны произвести революцию в различных областях, в том числе в сфере охраны окружающей среды.

Робот YuMi

Одним из ярких примеров является робот, разработанный компанией ABB Robotics, известный как YuMi. В партнерстве с организацией Junglekeepers, занимающейся сохранением тропических лесов Амазонки, YuMi работает в самом сердце амазонских тропиков. Автоматизируя посадку семян в лабораториях, этот замечательный робот помогает хранителям джунглей оптимизировать свое время и сосредоточиться на таких важных задачах, как патрулирование и борьба с незаконной вырубкой лесов.

Важность борьбы с обезлесением

По словам Мошина Казми, соучредителя организации Junglekeepers, тропические леса в бассейне Амазонки уже потеряли пятую часть своей первоначальной площади. Это тревожное сокращение в первую очередь связано с добычей ресурсов, вырубкой лесов и разрушительными лесными пожарами. Чтобы сохранить это уникальное планетарное сокровище, необходимо принять срочные меры. Роботизированная технология дает проблеск надежды, позволяя более быстро и эффективно реагировать на эту критическую ситуацию.

 

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Амазонка: плавающий лес | Неизведанные острова | Discovery Channel
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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