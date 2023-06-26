В 2023 году беспилотные грузовики перевезут 50 тыс. тонн грузов по трассе М-11

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Беспилотные грузовики КамАЗ, управляемые искусственным интеллектом, начали курсировать на трассе М-11 "Нева". Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

Проект реализуется в рамках инициативы "Беспилотные логистические коридоры". Как отметил Белоусов, правительство шло к этому два года. Реализовать начинание в условиях санкций — это колоссальная работа.

Первый груз из Санкт-Петербурга в Москву был доставлен 14 июня. Происшествий на трассе не было.

В 2023 году планируется, что беспилотники перевезут свыше 50 тыс. тонн коммерческих грузов. В 2024 году в планах перевезти 200 тыс. тонн.

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