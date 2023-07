Учёные ответили на вопрос, сколько в мире муравьёв

Муравьи, крошечные существа, населяющие нашу планету, привлекли внимание учёных всего мира. Согласно последним научным оценкам, на Земле насчитывается около 20 квадриллионов муравьев, о чем свидетельствует исследование, опубликованное в журнале "Proceedings of the National Academy of Sciences". Это исследование, включающее в себя данные почти 500 исследований разнообразия насекомых на разных континентах и в различных местах обитания, привело к поразительным открытиям о глобальной муравьиной популяции.

Раскрытие обширной муравьиной империи

Предполагаемое количество муравьев, обнаруженных в этом исследовании, в два раза превышает приблизительную оценку, опубликованную в 1994 году. Это была первая научная попытка оценить численность муравьев, используя данные о насекомых юго-восточной Англии и применяя их к остальному миру.

При количестве в 20 квадриллионов муравьи в совокупности весят около 12 мегатонн. Исследователи определили, что их глобальная биомасса составляет лишь 20% от общей биомассы человечества.

Подавляющая масса муравьев

Представьте себе, если бы муравьи объединились с другими наземными насекомыми. Они без труда перевесили бы человечество. Исследование, проведённое в 2023 году, показало, что общий вес всех наземных насекомых и членистоногих (за исключением водных видов) составляет около 1 миллиарда тонн. Для сравнения, общий вес человечества достигает примерно 400 миллионов тонн, а домашний скот весит около 600 миллионов тонн.

Множество видов муравьев

Учёные определили и назвали более 15 700 видов и подвидов муравьев. Однако считается, что реальное количество видов муравьев может быть в два раза больше.

Муравьи встречаются на всех континентах Земли, кроме Антарктиды, хотя в Исландии, Гренландии, некоторых районах восточной Полинезии и на нескольких самых отдалённых островах их нет.

Почти две трети видов муравьев населяют только два типа экосистем: тропические леса и саванны. Учитывая отсутствие данных о популяциях муравьев в некоторых регионах Азии и Африки, наши знания о разнообразии муравьев определённо содержат серьёзные пробелы.

Древнее происхождение муравьев

Согласно исследованию, проведённому в 2006 году, муравьи появились между 140 и 168 миллионами лет назад во время Юрского периода (199,6-145,5 миллионов лет назад). Эта эпоха характеризовалась тёплым и мягким климатом, что привело к невероятному изобилию живых организмов.

Считается, что муравьи эволюционировали в это время, поскольку оно совпало с появлением цветущих растений, обеспечивших мелких насекомых источниками пищи, что позволило им процветать и диверсифицироваться.

