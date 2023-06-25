Учёные доказали корреляцию между космическим излучением и землетрясениями

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе исследования, проведенного учеными из проекта CREDO, инициированного Институтом ядерной физики Польской академии наук в Кракове, была доказана связь между землетрясениями и космическим излучением.

Фото: https://smi24.kz

Анализ данных и обсерваторий

В ходе последнего исследования ученые CREDO проанализировали данные об интенсивности космических лучей, полученные с двух станций проекта: Нейтронного монитора, который собирал данные за последние 50 лет, и Обсерватории Пьера Оже, которая собирала данные с 2005 года. Эти центры наблюдения расположены по разные стороны экватора и используют разные методы обнаружения, что позволяет провести более полный анализ. Авторы также изучили изменения в солнечной и сейсмической активности на Земле.

Обнаружена четкая корреляция

Статистический анализ выявил четкую корреляцию между изменениями интенсивности вторичного космического излучения и возникновением всех землетрясений с магнитудой равной или более четырех за исследуемый период. Однако эта корреляция наблюдалась только тогда, когда данные космического излучения были сдвинуты на 15 дней вперед относительно сейсмических данных. Хотя это позволяет прогнозировать время землетрясений, остается неясным, может ли этот метод точно определить их конкретное местоположение.

Последствия и будущие исследования

Установив корреляцию и выявив периодичность, ученые смогут усовершенствовать модели прогнозирования землетрясений и разработать более эффективные стратегии готовности к стихийным бедствиям. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы раскрыть точные механизмы, лежащие в основе этих корреляций, и изучить потенциальное влияние внешних факторов.

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