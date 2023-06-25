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РИА Новости: Роскосмос испытал макет нового скафандра

2:13
Наука

Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко недавно провел испытания прототипа нового российского скафандра, предназначенного для работы на поверхности Луны. В ходе испытаний особое внимание уделялось функциональности скафандра и удобству выполнения основных операций. Пресс-служба Роскосмоса, российского космического агентства, сообщила подробности в пятницу.

РИА Новости: Роскосмос испытал макет нового скафандра
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Испытания

Испытания опытного образца скафандра проводились в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, который входит в состав госкорпорации "Роскосмос". Этот скафандр будет использоваться российскими космонавтами во время экспедиций на поверхность Луны, говорится в заявлении.

Прототип скафандра разработан научно-производственным объединением "Звезда" при участии Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и Центра подготовки экипажей космических кораблей (ЦПК). Первым космонавтом, испытавшим костюм на тренажере невесомости "Эгресс-2", стал командир Олег Кононенко. Он оценил мобильность и удобство костюма при выполнении таких задач, как ходьба, прыжки, приседания, подъем и спуск по наклонным поверхностям, работа с инструментами.

Высадка на Луну

Точная дата запланированной первой российской лунной миссии остается неизвестной. Согласно предыдущим планам, первый российский космонавт высадится на Луну в 2030 году. К этому времени также планировалось выбрать место для лунной базы, а подготовку к строительству планировалось завершить к 2040 году. В пятом десятилетии 21 века начнется строительство лунной базы.

Позже Россия и Китай раскрыли свои планы по созданию совместной Международной лунной исследовательской станции (ILRS) в два этапа между 2025 и 2035 годами. Станция будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительных беспилотных операций с перспективой присутствия человека на Луне.

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Роскосмос. Главное за неделю: открытый космос, «Арктика-М», «Метеор-М»
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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