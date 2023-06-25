Развод во сне: действительно ли лучше спать одному

2:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Совместный сон часто считается естественной частью преданных отношений. Однако зарождающаяся тенденция под названием "развод во сне" опровергает это мнение. Развод во сне — это практика, когда партнеры спят в разных кроватях или комнатах, и хотя она может показаться нетрадиционной, она привлекла к себе внимание благодаря потенциальным преимуществам как для качества сна, так и для общей удовлетворенности отношениями.

Растущая популярность развода во сне

Последние исследования показывают, что развод во сне — не такая уж редкость, как принято думать. По данным опроса, проведенного среди 1250 взрослых жителей США, 1,4 процента респондентов решили спать отдельно от своих партнеров в течение года или дольше. Более того, более половины участников опроса (52,9 процента) сообщили, что в результате раздельного сна улучшилось качество сна.

Влияние на качество сна

Хотя некоторые утверждают, что совместный сон способствует близости и соединению, исследования показывают, что развод во сне может улучшить качество сна. Исследование, проведенное в 2020 году на 12 здоровых гетеросексуальных парах, показало, что когда партнеры спали раздельно, они испытывали на 10 процентов больше быстрого движения глаз (REM) — самой глубокой и восстанавливающей стадии сна, способствующей консолидации памяти и эмоциональной регуляции.

В противоположность этому выводу, в исследовании 2022 года с участием 1 000 человек сообщалось, что совместный сон с партнером приводит к увеличению продолжительности сна, снижению усталости на следующий день и более быстрому наступлению сна. Важно отметить, что индивидуальные различия и предпочтения играют важную роль в определении идеального расположения сна для пары.

Важность качественного сна

Независимо от того, выбирают ли пары совместный или раздельный сон, приоритет качественного сна остается первостепенным. Постоянный и бесперебойный сон имеет решающее значение для нашего физического и психического благополучия. Когда мы испытываем недостаток сна, это негативно сказывается на нашей продуктивности, ухудшает способность концентрироваться и повышает риск возникновения долгосрочных проблем со здоровьем.

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СОН. Как улучшить качество сна.