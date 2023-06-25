Совместный сон часто считается естественной частью преданных отношений. Однако зарождающаяся тенденция под названием "развод во сне" опровергает это мнение. Развод во сне — это практика, когда партнеры спят в разных кроватях или комнатах, и хотя она может показаться нетрадиционной, она привлекла к себе внимание благодаря потенциальным преимуществам как для качества сна, так и для общей удовлетворенности отношениями.
Последние исследования показывают, что развод во сне — не такая уж редкость, как принято думать. По данным опроса, проведенного среди 1250 взрослых жителей США, 1,4 процента респондентов решили спать отдельно от своих партнеров в течение года или дольше. Более того, более половины участников опроса (52,9 процента) сообщили, что в результате раздельного сна улучшилось качество сна.
Хотя некоторые утверждают, что совместный сон способствует близости и соединению, исследования показывают, что развод во сне может улучшить качество сна. Исследование, проведенное в 2020 году на 12 здоровых гетеросексуальных парах, показало, что когда партнеры спали раздельно, они испытывали на 10 процентов больше быстрого движения глаз (REM) — самой глубокой и восстанавливающей стадии сна, способствующей консолидации памяти и эмоциональной регуляции.
В противоположность этому выводу, в исследовании 2022 года с участием 1 000 человек сообщалось, что совместный сон с партнером приводит к увеличению продолжительности сна, снижению усталости на следующий день и более быстрому наступлению сна. Важно отметить, что индивидуальные различия и предпочтения играют важную роль в определении идеального расположения сна для пары.
Независимо от того, выбирают ли пары совместный или раздельный сон, приоритет качественного сна остается первостепенным. Постоянный и бесперебойный сон имеет решающее значение для нашего физического и психического благополучия. Когда мы испытываем недостаток сна, это негативно сказывается на нашей продуктивности, ухудшает способность концентрироваться и повышает риск возникновения долгосрочных проблем со здоровьем.
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