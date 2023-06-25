Учёные из США и Китая обнаружили новое квантовое состояние вещества

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из США и Китая сделали революционное открытие в области квантовой физики, обнаружив новое состояние материи, известное как хиральный конденсат Бозе-Эйнштейна. Это необычное состояние материи проявляется в экстремальных условиях и способно дать глубокое понимание структуры Вселенной на квантовом уровне, как сообщает Science Alert.

Исследование

Ученые провели исследование с помощью полупроводникового прибора, состоящего из двух слоев: верхнего слоя, содержащего электроны, и нижнего слоя с ограниченным количеством доступных дырок. Электроны перемещались внутри системы под воздействием сильного магнитного поля, что привело к открытию интригующего состояния, известного как хиральный конденсат Бозе-Эйнштейна.

Спираль в новые сферы

В этом новообретенном состоянии электроны движутся с той же скоростью, что и дырки (электронные вакансии) внутри системы. Это приводит к возникновению спиралевидного транспортного явления, которым можно управлять с помощью внешних магнитных полей.

Раскрытие загадочных свойств

Хиральный конденсат Бозе-Эйнштейна проявляет удивительные свойства, такие как стабильность электронов при абсолютном нуле температуры и возможность влияния внешних частиц на все электроны в системе посредством квантовой запутанности.

Практическое применение

Это открытие имеет значительные практические последствия, особенно в разработке систем хранения квантовой информации. Каждый прогресс в квантовой физике приближает нас к разгадке глубоких тонкостей нашего мира на квантовом уровне.

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