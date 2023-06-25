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Космический аппарат BepiColombo сделал новые снимки Меркурия

2:30
Наука

В области исследования космоса путешествие BepiColombo продолжает раскрывать секреты нашей Солнечной системы. После третьего выхода на орбиту космический аппарат превзошел все ожидания, и на горизонте замаячили перспективы трех дополнительных миссий.

Успешный пролет и захватывающие снимки

Под руководством Игнасио Клериго, управляющего операциями миссии BepiColombo, недавний пролет оказался очень успешным. Космический аппарат прошел на расстоянии всего 236 километров от поверхности планеты, приблизившись к ней как никогда ранее. В результате во время этой близкой встречи была сделана серия замечательных снимков, которые были переданы на Землю.

Раскрытие загадочных особенностей Меркурия

Среди огромного количества фотографий эксперты тщательно отобрали три снимка, которые демонстрируют самые захватывающие виды Меркурия на сегодняшний день. Эти снимки открыли множество интригующих особенностей на поверхности планеты и позволили заглянуть в ее загадочное прошлое.

Кратер Эдны Мэнли

Одним из примечательных объектов является кратер Эдны Мэнли, названный в честь известной художницы. Этот кратер выделяется наличием темного материала в его границах. Ученые считают, что это могут быть остатки некогда богатой углеродом коры планеты. Кроме того, дно кратера демонстрирует наличие гладкой лавы, что свидетельствует о значительной вулканической активности, имевшей место в далеком прошлом Меркурия.

Вулканическое наследие Меркурия

Гладкие лавовые образования в кратере Эдны Мэнли служат убедительным напоминанием о вулканическом наследии планеты. Их наличие свидетельствует о том, что в те времена на Меркурии происходили интенсивные извержения вулканов, оставившие заметный след на геологическом ландшафте. Изучая эти вулканические остатки, ученые могут получить ценные сведения о древней истории планеты.

Раскрытие геологической истории Меркурия

Продолжающаяся миссия BepiColombo представляет собой важную веху в нашем понимании геологической эволюции Меркурия. Исследуя прошлое планеты, ученые стремятся раскрыть тайны, связанные с ее формированием, вулканической активностью и последующей трансформацией на протяжении миллиардов лет.

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Что скрывает Меркурий? География планеты
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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