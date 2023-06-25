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Учёные обнаружили, что для очистки воды не нужен хлор

1:21
Наука

Плавательные бассейны являются популярным местом отдыха и релаксации. Те, кто когда-либо посещал бассейн, знакомы с добавлением хлора для дезинфекции воды. Даже водопроводная вода в наших домах подвергается хлорированию. Однако недавнее исследование, проведенное в Лундском университете в Швеции, пролило свет на альтернативный подход к очистке воды и показало, что использование хлора для этих целей может быть необязательным.

Открытие

Исследователи из Лундского университета сделали важное открытиеисключение хлора из процесса очистки приводит к увеличению популяции безопасных микроорганизмов в воде. Эти полезные бактерии играют важную роль в активном уничтожении вредных микробов, выполняя ценную функцию.

Безопасность человека

На данном этапе исследований было установлено, что этот инновационный подход не представляет повышенного риска для здоровья человека. Отсутствие хлора не ставит под угрозу безопасность воды, благодаря присутствию полезных бактерий, которые активно противодействуют вредным микробам. Однако для окончательного подтверждения этих выводов необходимы дальнейшие исследования, которые ученые намерены провести в ближайшем будущем.

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Очистка бассейна без химии. На САМОМ ДЕЛЕ без химии :)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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