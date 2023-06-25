Google собирается добавить игры на Youtube

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В сфере онлайн-игр намечается революционное событие: по сообщениям, компания Google работает над интеграцией онлайн-игр в свою популярную платформу YouTube. Согласно отчету известного издания Wall Street Journal, эта инициатива, известная как Playables, позволит пользователям мгновенно играть в онлайн-игры прямо на сайте YouTube или через мобильные приложения для iOS и Android.

Фото: pixabay.com

Концепция Playables

По словам источников WSJ в Google, получивших электронное письмо об этом проекте, Playables в настоящее время находится на стадии внутреннего тестирования, и сотрудники компании приглашаются к участию в этом процессе. В настоящее время в газетной статье упоминается только одна доступная игра под названием Stack Bounce. В этой казуальной аркадной игре игрокам предстоит разбивать горизонтально сложенные кирпичи с помощью мяча.

Игровые начинания Google

Это не первая попытка Google войти в игровую сферу, используя YouTube в качестве платформы. Когда компания запустила свою облачную игровую платформу Stadia, она предлагала полную интеграцию с YouTube, позволяя пользователям переходить непосредственно от просмотра трейлеров или стримов к игре. Однако Google решил закрыть Stadia в январе, спустя всего три года после ее запуска.

Растущая конкуренция в индустрии стриминга

Инициатива Google Playables появилась в то время, когда другие потоковые компании, такие как Netflix и Amazon, также осваивают игровой сегмент. Гиганты потокового вещания осознают потенциал захвата игрового рынка и расширяют свои предложения, чтобы удовлетворить растущий спрос на интерактивные развлечения. Несмотря на отсутствие официальной информации о публичном запуске Playables, энтузиасты отрасли с нетерпением ожидают его появления.

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