Учёные обнаружили риск уничтожения пятой части мировых экосистем

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно новому исследованию, надвигающаяся угроза экологического коллапса может быть гораздо более неотвратимой, чем предполагалось ранее. Исследование посвящено сложным взаимодействиям и усилению переломных точек в экосистемах и показывает, что процесс разрушения может произойти гораздо быстрее и раньше, чем предполагалось ранее.

Фото: www.immohunter24. com/en/properties/17212/

Тревожные выводы: Экосистемы на грани

Исследователи предупреждают, что примерно пятая часть мировых экосистем, включая почитаемые тропические леса Амазонки, сталкивается с катастрофическим риском уничтожения в течение жизни одного поколения. Профессор Саймон Уилкокс из Rothamsted Research, один из ведущих исследователей, мрачно подчеркивает, что эта печальная реальность может развернуться в ближайшем будущем, и мы станем последним поколением, которое увидит Амазонку в ее нынешнем состоянии.

Раскрытие новых перспектив

Опубликованное в уважаемом журнале Nature Sustainability, это исследование вызвало ожидаемые дебаты и дискуссии. В отличие от хорошо установленной корреляции между ископаемым топливом и глобальным потеплением, наука, связанная с переломными точками и их сложным взаимодействием, находится в стадии зарождения и не имеет окончательных и убедительных доказательств.

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Амазонка: плавающий лес | Неизведанные острова | Discovery Channel