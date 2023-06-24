Согласно новому исследованию, надвигающаяся угроза экологического коллапса может быть гораздо более неотвратимой, чем предполагалось ранее. Исследование посвящено сложным взаимодействиям и усилению переломных точек в экосистемах и показывает, что процесс разрушения может произойти гораздо быстрее и раньше, чем предполагалось ранее.
Исследователи предупреждают, что примерно пятая часть мировых экосистем, включая почитаемые тропические леса Амазонки, сталкивается с катастрофическим риском уничтожения в течение жизни одного поколения. Профессор Саймон Уилкокс из Rothamsted Research, один из ведущих исследователей, мрачно подчеркивает, что эта печальная реальность может развернуться в ближайшем будущем, и мы станем последним поколением, которое увидит Амазонку в ее нынешнем состоянии.
Опубликованное в уважаемом журнале Nature Sustainability, это исследование вызвало ожидаемые дебаты и дискуссии. В отличие от хорошо установленной корреляции между ископаемым топливом и глобальным потеплением, наука, связанная с переломными точками и их сложным взаимодействием, находится в стадии зарождения и не имеет окончательных и убедительных доказательств.
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