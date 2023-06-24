Учёные обнаружили несколько очагов чумы на границе Монголии с Россией

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Монгольские ученые недавно раскрыли наличие более сотни очагов чумы в стране, причем некоторые из них расположены вблизи российской границы. Возбудитель этого опасного заболевания в последние годы демонстрирует признаки активизации.

Фото: GETTY İMAGES

Результаты 25-й Международной конференции

Согласно докладам, представленным на 25-й Международной конференции по зоонозным инфекциям, представители Монгольского национального центра по изучению зоонозных заболеваний заявили о выявлении 137 природных очагов чумы в 17 аймаках (регионах) Монголии.

Близость к России: Природные очаги чумы

Ближайшие к России природные очаги расположены в северо-западном аймаке Увс, недалеко от границы с Республикой Тува. В 2022 году было проведено обширное исследование этих опасных очагов инфекционных заболеваний. Эпидемиологи обнаружили, что очаги возбудителя чумы активизировались, в результате чего участились случаи заболевания, в том числе с летальным исходом.

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Чума - [История Медицины]