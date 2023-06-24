Океанолог Боб Баллард назвал критическую ошибку создателей "Титана"

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Океанограф Боб Баллард, который обнаружил обломки "Титаника", потерпевшего крушение более 100 лет назад в Атлантическом океане, указал на серьёзную ошибку создателей подводной лодки "Титан". Об этом рассказала "Российская газета".

Миниатюрная подводная лодка отправилась к обломкам "Титаника" вместе с богатыми туристами и исчезла. Несколько международных экспедиций приступили к поиску. Учёные зафиксировали взрыв в этом районе и позднее объявили о гибели всего экипажа "Титана".

Эта трагедия вызвала широкий резонанс в мировом сообществе, и эксперты продолжают обсуждать её.

"Это была попытка применить принципы авиационного проектирования к инженерной задаче глубоководного погружения. Мы предупреждали, что это ошибочная идея, и они не прошли необходимую сертификацию. Я считаю, что это была критическая ошибка", — заявил Баллард.

Океанограф утверждает, что неопределённость в отношении безопасности подводного судна стала причиной гибели экипажа "Титана". Согласно его мнению, отказ от сертификации был серьёзной ошибкой.

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Как разорвало подлодку "Титан"?