РИА Новости рассказало, какое послание оставили исследователи "Титаника"

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Крушение батискафа "Титан" официально подтверждено, а причины этого трагического инцидента известны. Однако как катастрофа самого лайнера, так и сопровождающие крушение батискафа обстоятельства вызывают некоторые странности и совпадения. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Захар Андреев.

22 июня аппарат дистанционного управления Береговой охраны США обнаружил на дне фрагменты глубоководного судна "Титан", связь с которым оборвалась пять дней назад. Всех членов экипажа, находившихся на борту, объявили погибшими.

Среди погибших на борту батискафа был Стоктон Раш — основатель компании OceanGate, которая организовала погружение. Остальные являлись известными исследователями океана и туристами-миллиардерами.

Мало кто верил в возможность счастливого исхода.

"С самого начала было очевидно, что они обречены. Разговоры о возможном спасении были скорее утешением для бедняков. Никогда в истории никто не был спасён с такой глубины — четыре километра. Шанс на выживание был, только если они сбросили бы балласт и всплыли сами", — объяснил писатель-моряк и капитан первого ранга Владимир Шигин.

Тем не менее американские чиновники и СМИ надеялись на чудо. На борту был кислород на 96 часов. В четверг запасы исчерпались, и появились сообщения о возможности продления срока выживания. Например, если бы большую часть времени люди проводили в спящем состоянии. Однако к тому времени все пятеро уже давно были мертвы.

Подводная лодка "Титан" уже опускалась к месту крушения лайнера. Каждый раз управлял ею Поль-Анри Наржеоле — ветеран ВМС Франции и рекордсмен по числу погружений на дно океана, включая место катастрофы "Титаника".

В одном из интервью ему задали шутливый вопрос о том, что произойдёт, если они столкнутся со знаменитыми обломками. С улыбкой на лице Наржеоле описал мрачную картину: если лодка потеряет управление и опустится на дно, команде останется пять дней на спасение.

"К сожалению, никто не сможет помочь. Не будет воды, еды, закончится кислород. Смерть придёт раньше из-за холода. Температура воды составит три-четыре градуса", — отметил моряк.

Однако реальность оказалась иной. Подводная лодка не выдержала давления на большой глубине и фактически разорвалась внутри. Смерть действительно оказалась быстрой и не мучительной. Она наступила мгновенно.

"Весьма вероятно, что они пытались сбросить балласт, чтобы всплыть на поверхность, столкнувшись с трудностями. Однако они не справились с этой задачей. Мощность взрыва трудно представить", — рассказал океанолог Роберт Баллард.

Интересно отметить, что согласно инструкции, для избавления от балласта на "Титане" требовалось раскачивание судна членами экипажа. И это не единственная странность в конструкции.

Некоторые обратили внимание в Сети на то, что управление лодкой осуществлялось с помощью игрового контроллера, который был подключен через Bluetooth. Однако эксперты пояснили, что в этом нет ничего необычного. Джойстики от игровых приставок используются даже на американских атомных подводных лодках.

Однако больше вопросов возникло относительно других систем исследовательской субмарины. В частности, отсутствовали навигационное оборудование и аварийные маяки. Связь с материнским судном (MV) осуществлялась только через текстовые сообщения.

Журналист CBN News Дэвид Поуг, находившийся на MV во время одного из погружений "Титана", рассказал, что судно поддержки "потеряло" мини-подлодку на пять часов. На поверхности не знали точного местоположения аппарата. Во время этого периода интернет на MV был отключен, чтобы "никто не твиттил" о происходящем.

Одним из загадочных моментов было позднее оповещение о катастрофе. Аппарат исчез утром 18 июня всего через полтора часа после начала погружения, но компания OceanGate обратилась в специальные службы только спустя восемь часов, что серьёзно затруднило процесс поиска.

Информация о склонности компании скрывать проблемы стала известна ещё в 2018 году. Тогда был уволен директор по морским операциям Дэвид Лохридж после того, как он представил руководству отчёт о проблемах с безопасностью на "Титане". Речь шла о дефектах в углеродном волокне, из которого судно было изготовлено. Эти проблемы на больших глубинах могли привести к катастрофе.

В OceanGate из принципа отказались оформлять сертификацию подлодки в надзорном ведомстве.

В этой трагедии существует множество совпадений с катастрофой самого "Титаника". Уже в 1898 году американский писатель Морган Робертсон опубликовал роман под названием "Тщетность". В этой книге была описано гибель океанского лайнера с названием "Титан" в результате столкновения с правым бортом айсберга.

"Нормальные моряки никогда не давали бы кораблю такое название, которое бы принесло несчастье. Они очень суеверны", — указывает капитан Владимир Шигин, говоря о субмарине Раша.

Ещё одна параллель между обеими катастрофами заключается в разрыве между бедными и богатыми. "Титаник" являлся символом социального неравенства: первоклассные каюты были чрезвычайно роскошными, в то время как каюты третьего класса — гораздо скромнее. Существуют данные, согласно которым пассажирам из бедных слоёв на "Титанике" преградили пути к спасательным шлюпкам (это также изображено в фильме, который был удостоен Оскара).

Раш рискованно играл с историей. Билеты на первые погружения стоили столько же, сколько самый роскошный люкс на трансатлантическом пароходе с учётом инфляции. В конечном итоге цена поднялась до 250 тысяч долларов.

По словам Шигина, слишком большое внимание к "Титанику" является неправильным по своей сути.

"Это место, где похоронены многие люди. И превращать это в шоу, рыться там и брать сувениры противоречит международным соглашениям", — подчёркивает офицер флота.

Однако он добавляет, что в данном случае было проявлено некоторое снисхождение.

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Как разорвало подлодку "Титан"?