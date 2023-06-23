Американские учёные разработали беспроводную зарядку беспилотников

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда американских инженеров из Нью-Йоркского университета успешно разработала доступную технологию, которая революционизирует процесс зарядки электрических мультикоптеров. Прорывная система, получившая название AutoCharge, представляет собой зарядную станцию, оснащенную электромагнитом. В сочетании с дроном, оснащенным гибким шнуром с магнитным разъемом, она обеспечивает стабильное соединение в течение всего периода зарядки.

Беспроводное соединение и зарядка

Чтобы обеспечить надежное соединение между компонентами зарядки, исследователи интегрировали разъемы на базовой станции и контакты на разъеме дрона. Как только электромагнит срабатывает, соединение устанавливается, инициируя процесс зарядки. Примечательно, что электромагнит автоматически отключается во время зарядки, позволяя дрону либо приземлиться, либо продолжить выполнение своих задач в воздухе.

Преимущества и применение

Технология AutoCharge дает несколько заметных преимуществ и открывает новые возможности в области электрических мультикоптеров. Во-первых, ее доступность обеспечивает более широкий доступ к инфраструктуре зарядки, что способствует расширению коммерческого применения беспилотников. Во-вторых, бесперебойный процесс зарядки минимизирует время простоя, позволяя предприятиям максимально увеличить производительность своего парка беспилотников.

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