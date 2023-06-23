Американские учёные впервые пересадили замороженный орган

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи совершили значительный прорыв в области трансплантологии. Они успешно разработали технологию, позволяющую замораживать и затем размораживать донорские органы без потери их функциональности. Это способно решить проблему нехватки донорских материалов и превратить многие срочные операции в плановые. С появлением криогенных технологий перспектива продления человеческой жизни вскоре может стать осязаемой реальностью.

Фото: pixabay.com

Революционное открытие

Новаторский прорыв в области трансплантации был совершен учеными из Университета Миннесоты. Исследователи потратили годы на совершенствование технологии, позволяющей быстро и бережно согревать замороженные ткани, сводя к минимуму их существенное повреждение. Несмотря на то, что ткани получили незначительные микротравмы, общая безопасность и эффективность методики были подтверждены.

Успешная трансплантация почек

Чтобы продемонстрировать жизнеспособность своего подхода, исследователи провели трансплантацию почек с использованием органов, которые были криоконсервированы при температуре до -150 градусов Цельсия. Используя специальный алгоритм оттаивания, они восстановили биологические часы органов. Затем почки были постепенно доведены до температуры тела животных-реципиентов и успешно пересажены грызунам.

Будущие направления и испытания на людях

Воодушевленные своими достижениями, эксперты теперь намерены расширить свои эксперименты, включив в них органы свиней и других животных. Эти дополнительные исследования позволят получить бесценные сведения и еще больше усовершенствовать методы криоконсервации. Конечная цель — подготовить почву для аналогичных экспериментов на людях, которые планируется начать в ближайшие один-два года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Очередь за органами. Как устроена трансплантация в России