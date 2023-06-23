Британские учёные научились отключать ген, отвечающий за тревожность

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе последних разработок появился революционный метод лечения депрессии, панических атак и тревоги. Ученые впервые разработали неинвазивный метод доставки технологии редактирования генов CRISPR/Cas9 непосредственно в мозг, эффективно отключая ген, ответственный за симптомы, связанные с тревогой.

Фото: pixabay.com

Неинвазивная технология доставки преодолевает барьеры

Как сообщает New Atlas, группа ученых успешно разработала новую неинвазивную технологию доставки, которая преодолевает защитный гематоэнцефалический барьер, позволяя точно нацеливать ген, вызывающий тревогу. В отличие от предыдущих инвазивных методов, эта инновационная техника не требует хирургического вмешательства или инъекций, что делает ее более безопасной и доступной для пациентов.

Многообещающие результаты на лабораторных мышах

После проведения терапевтической процедуры в течение пяти недель наблюдения было выявлено значительное девятикратное снижение экспрессии серотонинового рецептора HTR2A у лабораторных мышей. Это снижение привело к заметному уменьшению симптомов тревоги, что свидетельствует об эффективности лечения. Примечательно, что эксперты сравнили эффективность этого инновационного подхода с эффективностью бензодиазепинового транквилизатора диазепама, подчеркнув его сопоставимую эффективность без сопутствующих побочных эффектов.

Будущее лечения тревожности

Открытие этого неинвазивного метода редактирования генов для лечения тревожности открывает новые перспективы в области психического здоровья. Хотя для подтверждения полученных результатов и обеспечения безопасности и эффективности этого метода на людях необходимы дальнейшие исследования и клинические испытания, первые результаты весьма обнадеживают. Возможность лечения тревожных расстройств без применения инвазивных процедур или фармацевтических препаратов представляет собой значительный скачок вперед в улучшении благосостояния людей во всем мире.

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