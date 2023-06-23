Передняя крестообразная связка является жизненно важным компонентом для стабильности коленного сустава. Это одна из двух связок, соединяющих бедренную кость (femur) с костью голени (tibia). Во время интенсивных физических нагрузок или спортивных соревнований она подвержена травмам и может даже разорваться, что приводит к серьезным функциональным нарушениям.
Традиционно пациентам, страдающим от разрыва крестообразных связок, рекомендуется хирургическое вмешательство. Однако хирургическая реконструкция сопряжена с рядом распространенных осложнений, включая поломку имплантата, которые могут затруднить процесс восстановления и привести к длительному периоду реабилитации.
Исходя из ограничений хирургических процедур, исследователи из Мельбурнского университета предложили нехирургический протокол для реабилитации разрывов "крестов". Этот инновационный подход направлен на восстановление целостности связок без необходимости инвазивных хирургических манипуляций.
В исследовании приняли участие 80 пациентов, перенесших разрыв ACL. Этим людям были установлены скобы, которые обездвиживали их травмированные колени под фиксированным углом в 90 градусов. Экспериментальная фаза длилась четыре недели, в течение которых брейсы еженедельно регулировались для постепенного увеличения подвижности колена.
Магнитно-резонансная томография (МРТ), проведенная на коленях пациентов, показала значительное заживление примерно в 90% случаев. Этот нехирургический подход способствовал быстрому возвращению к активному образу жизни и спортивным тренировкам для всех пациентов.
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