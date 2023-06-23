Учёные НИУ ВШЭ и Сбера с помощью ИИ определили влияние Z-ДНК на человека

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В новаторском исследовании ученые из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и Сбера использовали возможности искусственного интеллекта для предсказания геномного расположения фрагментов ДНК, способных переворачиваться и образовывать зеркальную структуру, называемую Z-ДНК. Это передовое исследование пролило свет на потенциальное влияние этих фрагментов ДНК на здоровье человека, включая такие факторы, как рост, вес, уровень холестерина и даже цвет волос. Результаты исследования были опубликованы в престижном журнале Life Science Alliance.

Разгадка зеркально-подобной структуры

Z-ДНК представляет собой зеркальную форму молекулы ДНК. В то время как обычная структура ДНК состоит из правосторонней двойной спирали, Z-ДНК принимает левостороннюю спиральную структуру. Возможность перехода от обычной структуры ДНК к зеркально отраженной структуре Z-ДНК обеспечивается особыми сегментами ДНК, называемыми флипонами. Эти флипоны не только переворачивают молекулу ДНК, но и влияют на считывание генов.

Влияние Z-ДНК на здоровье человека

Влияние Z-ДНК на развитие различных врожденных заболеваний, таких как гемоглобинопатии, несовершенный остеогенез и синдром Ваарденбурга, было твердо установлено в результате тщательных научных исследований. Более того, когда мутации возникают вблизи флипонов, они могут определять внешние характеристики человека, а также влиять на внутренние физиологические процессы.

Шаг вперед в раскрытии роли альтернативных структур ДНК

Мария Попцова, руководитель Международной лаборатории биоинформатики НИУ ВШЭ, подчеркивает значимость данного исследования, заявляя:

"Эта работа — важный шаг к пониманию роли альтернативных структур ДНК в организме человека. Нам удалось создать полномасштабный ресурс Z-флипонов, который в дальнейшем можно использовать для проверки гипотез. Карта флипонов поможет выявить взаимосвязь мутаций с различными клиническими состояниями и найти новые способы лечения тяжелых заболеваний".

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