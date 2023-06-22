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Смерть пропавших людей на батискафе в Атлантике может оказаться ужасной

2:04
Наука

Смерть людей на затонувшем батискафе "Титан" могла быть ужасной, о чём рассказали учёные. Опасность, с которой сталкиваются люди в подводной лодке, заключается не в недостатке кислорода, а в избытке углекислого газа. Это может привести к гиперкапнии — отравлению углекислым газом (СО2).

Смерть пропавших людей на батискафе в Атлантике может оказаться ужасной
Фото: pixabay.com

Как отмечает клинический психолог Джастин Д'Арьенцо, в такой ситуации первой реакцией экипажа и пассажиров должна быть паника, сообщают "Новые Известия". Неизбежность медленной смерти, окружающая обстановка и отсутствие реальных шансов на спасение наверняка вызывают ужас у людей.

"Конечно, возникает сильная паника, когда сердце учащённо бьётся, возникают проблемы с дыханием. Человек может чувствовать, что вот-вот сойдёт с ума. И, конечно, в тесном тёмном пространстве, как в этой ситуации, всё это усугубляется в геометрической прогрессии", — сообщил специалист.

Эксперт по гипербарической медицине Кен Ледез сообщил, что исход в такой ситуации зависит от нескольких факторов. Он отмечает, что если человек волнуется и начинает быстрее дышать, кислород расходуется быстрее.

В затонувших подводных аппаратах для удаления углекислого газа используются специальные устройства — скрубберы. Они работают от электричества, которое могло исчерпаться на "Титане". В случае отсутствия скрубберов концентрация углекислого газа возрастает, и он начинает действовать как снотворное.

Это напоминает эффект анестезии перед операцией, когда пациент просто засыпает. При избытке углекислого газа в крови человек испытывает головные боли, двоение в глазах и невозможность сосредоточиться. Затем наступает удушье, которое может стать смертельным. Без кислорода человек способен прожить около 15 минут, но необратимые повреждения головного мозга наступают уже через несколько минут.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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