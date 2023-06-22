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Учёные обнаружили ранее неизвестный город в Мексике

2:02
Наука

Исследователи из Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) сделали поразительное открытие, обнаружив остатки давно забытого города майя, спрятанного в джунглях южной Мексики. Это революционное открытие, о котором было объявлено во вторник, знаменует собой важную веху в раскрытии секретов древней цивилизации майя.

Учёные обнаружили ранее неизвестный город в Мексике
Фото: pixabay.com

Выдающаяся археологическая находка

Объект был обнаружен в ходе тщательно спланированного исследовательского проекта, санкционированного INAH, с целью обнаружения скрытых сокровищ в практически неисследованном регионе Кампече в экологическом заповеднике Баламку. Расположенное примерно в 1100 километрах от Мехико, это отдаленное место обещало открыть новые исторические факты.

Древний центр

Древний город, обнаруженный старательными исследователями из INAH более тысячелетия назад, был назван "Окомтун", что на языке юкатекских майя означает "каменная колонна". Это название — дань уважения многочисленным разбросанным каменным колоннам, найденным на территории поселения, что придает древнему месту некую таинственность.

По оценкам экспертов, Окомтун процветал между 250 и 1000 годами нашей эры, демонстрируя великолепные здания, похожие на пирамиды, внушительные каменные колонны и три грандиозные площади, на которых располагались внушающие благоговение сооружения. Отличительной архитектурной особенностью Окомтуна является наличие концентрических кругов, в которых различные сооружения тщательно выстроены вокруг общего центра. Одна из самых примечательных пирамид, обнаруженных на территории Окомтуна, как полагают, возвышалась на высоте около 25 метров. Кроме того, археологи обнаружили несколько алтарей и площадку для игры в мяч, которые играли ключевую роль в цивилизации майя.

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Цивилизация Майя / Тайны древней цивилизации / Уроки истории / МИНАЕВ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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