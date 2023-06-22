Археологи ИА РАН нашли печать Юрия Долгорукова под Суздалем

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе археологических раскопок под Суздалем исследователи впервые обнаружили печать Юрия Долгорукого. Раскопки проводились в сельских поселениях, относящихся к началу XII века. Сегодня пресс-служба Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) обнародовала информацию об этом замечательном открытии.

Фото: foto-ram. ru/юрий-долгорукий-фото/

Найденная печать и ее значение

Княжеская печать, вероятно, использовалась для удостоверения подлинности документа, не сохранившегося до наших дней. Она была обнаружена в пределах поселения, известного как Спасское-Городище 7. Это поселение, расположенное примерно в 10 километрах к югу от современного Суздаля, датируется 11-12 веками. С момента первоначального обнаружения в 2017 году оно находится под постоянным наблюдением специалистов ИА РАН.

В ИА РАН подчеркнули, что связь печати с Юрием Долгоруким была установлена благодаря слиянию изображения святого Георгия, небесного покровителя князя, и символа, напоминающего тамгу его сына Ростислава Юрьевича — двузубой вилки с направленным внутрь отростком. Однако убедительные доказательства, подтверждающие принадлежность печати Юрию Долгорукому, были получены в результате сравнительного анализа географического распространения печатей с аналогичными изображениями.

Археологическое значение

По словам директора ИА РАН, обнаружение печати Юрия Долгорукого в Суздале имеет исключительное значение для археологов по двум основным причинам. Во-первых, это всего лишь третья подобная находка, обладающая обширными археологическими данными и документированной контекстуальной информацией. Во-вторых, она предоставляет четкое свидетельство присутствия княжеской власти в Суздальской Руси, куда князь Юрий Долгорукий когда-то перенес административный центр Северо-Восточной Руси. В обоих отношениях эта новая археологическая находка имеет огромную ценность, заключил Макаров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Князь Юрий Долгорукий (1998) драма