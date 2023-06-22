Британские учёные обнаружили самоуничтожающиеся клетки эмбрионов

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Эмбриональные исследования привели к выявлению ранее неизвестного типа клеток, которые подвергаются самоуничтожению в первые дни развития. Об этом революционном открытии сообщил Университет Бата в Великобритании.

Раскрытие загадочных клеток

Благодаря анализу отдельных клеток и визуализации эмбрионов ученые наткнулись на новый тип клеток, лишенных способности к развитию. Эти клетки активизируются на ранних стадиях эмбрионального развития, но быстро погибают. Они отличаются от других эмбриональных клеток, таких как клетки внутренней клеточной массы (ICM), которые обладают потенциалом превращаться в различные ткани организма.

Клетки "REject"

Вновь выявленные клетки, названные "REject", активируют гены, отвечающие за перемещение генетической информации и ответ на повреждение ДНК. Это отличает их от клеток ICM, которые подавляют подобные процессы.

Таким образом, в человеческом эмбрионе происходит процесс клеточного отбора, в ходе которого одна группа клеток погибает, а другая сохраняется. Новый тип клеток, клетки REject, играет решающую роль в этом сложном процессе.

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