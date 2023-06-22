Контрактура Дюпюитрена, широко известная как "болезнь викингов", - это состояние, при котором пальцы фиксируются в согнутом положении. Шведские специалисты из Каролинского института в Стокгольме в публикации в журнале Molecular Biology and Evolution показали, что гены, унаследованные от неандертальцев, могут быть одним из факторов, способствующих развитию этого заболевания у человека. Это новаторское исследование проливает свет на происхождение болезни викингов, которая получила свое название из-за распространенности среди населения викингов, проживавшего в Северной Европе.
По мнению исследователей, набор генов, которые могут быть унаследованы от неандертальцев, значительно повышает риск развития контрактуры Дюпюитрена. Шведские ученые собрали и проанализировали данные почти 8 000 случаев этого заболевания в США, Великобритании и Финляндии. В ходе исследования они выявили 61 генетическую вариацию, связанную с повышенным риском развития контрактуры Дюпюитрена.
Результаты данного исследования дают ценные сведения о генетической основе контрактуры Дюпюитрена и позволяют глубже понять ее распространенность в определенных популяциях. Дальнейшие исследования в этой области могут проложить путь к разработке целевых методов лечения или профилактических мер для снижения риска развития болезни Викинга. Раскрывая связь между генами неандертальцев и этим заболеванием, ученые расширяют наше понимание сложной взаимосвязи между генетическим наследием и развитием болезней.
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