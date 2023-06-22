ТАСС: нейросеть научилась прогнозировать хитовые песни

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В сфере музыки и развлечений способность предсказать успех песни с поразительной точностью долгое время ускользала от внимания ученых и экспертов отрасли. Однако благодаря передовым достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ) американские исследователи достигли революционной вехи в этой области. Используя возможности нейронного прогнозирования, они продемонстрировали беспрецедентную способность предвидеть популярность песен еще до того, как они появятся в эфире.

Фото: publicdomainpictures.net

Расшифровка реакции мозга на музыку

Чтобы понять, как определенные песни становятся хитами чартов, исследователи привлекли к работе 33 добровольца. Эти добровольцы были подвергнуты серии музыкальных композиций, в то время как сигналы их мозга тщательно записывались и анализировались. Датчики, использованные в этом новаторском исследовании, фиксировали нейронную активность, отвечающую за настроение и уровень энергии.

Нейронное прогнозирование

Благодаря тщательному анализу собранных данных и интеграции передовых статистических моделей, основанных на искусственном интеллекте, исследователи достигли поразительной 97-процентной точности в прогнозировании количества просмотров конкретных песен.

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