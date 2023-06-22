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НИУ ВШЭ: к 2100 году 85% населения мира будет проживать в "умных" городах

1:56
Наука

В мире наблюдается беспрецедентный рост числа "умных городов". Ожидается, что в результате этого рыночная стоимость подобных технологий достигнет $1 трлн к 2027 году, что значительно больше, чем $511 млрд в 2022 году. Эти прогнозы были обнародованы в комплексном исследовании, проведенном Центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала совместно с кафедрой ЮНЕСКО по исследованиям будущего Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Исследование посвящено новым тенденциям развития городов и изучению инновационных форм организации городов будущего.

Рост "умных" городов

Тенденция роста "умных" городов тесно связана с быстрой урбанизацией, происходящей во всем мире. Если в 2022 году в городах проживало 57,5% мирового населения, то к 2050 году, по прогнозам экспертов, этот показатель может вырасти до 68,6%, а к 2100 году — до 85%. Такой экспоненциальный рост городов оказывает огромное давление на городскую инфраструктуру, что требует внедрения интеллектуальных технологий для решения проблем, возникающих в результате неравномерного развития городов.

Преимущества развития умных городов

Развитие систем "умного города" приносит многочисленные преимущества, включая:

  • Повышение эффективности использования ресурсов в городах.
  • Развитие и улучшение социальной и транспортной инфраструктуры.
  • Повышение устойчивости городской инфраструктуры во время кризисов и чрезвычайных ситуаций.
  • Содействие развитию локализованных сообществ и их уникальных моделей развития.

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Что такое умный город? // Оксана Запорожец и Екатерина Лапина-Кратасюк
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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