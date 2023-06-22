В мире наблюдается беспрецедентный рост числа "умных городов". Ожидается, что в результате этого рыночная стоимость подобных технологий достигнет $1 трлн к 2027 году, что значительно больше, чем $511 млрд в 2022 году. Эти прогнозы были обнародованы в комплексном исследовании, проведенном Центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала совместно с кафедрой ЮНЕСКО по исследованиям будущего Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Исследование посвящено новым тенденциям развития городов и изучению инновационных форм организации городов будущего.
Тенденция роста "умных" городов тесно связана с быстрой урбанизацией, происходящей во всем мире. Если в 2022 году в городах проживало 57,5% мирового населения, то к 2050 году, по прогнозам экспертов, этот показатель может вырасти до 68,6%, а к 2100 году — до 85%. Такой экспоненциальный рост городов оказывает огромное давление на городскую инфраструктуру, что требует внедрения интеллектуальных технологий для решения проблем, возникающих в результате неравномерного развития городов.
Развитие систем "умного города" приносит многочисленные преимущества, включая:
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