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В США нашли новый подход к лечению инсульта

1:40
Наука

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили новый подход к лечению острого ишемического инсульта, основанный на использовании высоконаправленной электрической стимуляции мозга. Выводы специалистов опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В США нашли новый подход к лечению инсульта
Фото: https://assets.metrolatam.com/

Этот подход, называемый HD C-tDCS, представляет собой форму неинвазивной электростимуляции, которая ранее применялась для лечения определённых неврологических и психиатрических состояний. Учёные отметили, что электрические токи оказывают воздействие на кровоток в мозге. На основе этого наблюдения эксперты предположили, что HD C-tDCS может использоваться для усиления притока крови к областям мозга, пострадавшим от инсульта.

В исследовании приняли участие десять пациентов. Их госпитализировали в течение 24 часов после начала кровоизлияния при остром инсульте. Семь из них получали лечение с использованием HD C-tDCS, в то время как троим провели фиктивную стимуляцию. С помощью гемодинамических снимков головного мозга медики определили местоположение области инсульта с низким кровотоком, куда направлялось воздействие аппарата.

Результаты исследования показали, что у пациентов, получавших терапию HD C-tDCS, в среднем удалось сохранить около 66% тканей мозга, окружающих ядро инсульта по сравнению с нулём процентов в группе без электростимуляции. У испытуемых также наблюдалось улучшение кровотока в области кровоизлияния.

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Симптомы, причины и лечение ишемического инсульта
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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