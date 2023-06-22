NHB: Найдены сигналы мозга человека, которые могут помочь в лечении деменции

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных из Сиднейского и Фуданьского университетов провела исследование, которое позволило обнаружить спиралевидные волны, распространяющиеся по коре головного мозга человека. Об этом пишет журнал Nature Human Behaviour (NHB).

Это открытие имеет важное значение для более глубокого понимания функционирования мозга. Также оно может способствовать разработке новых методов лечения некоторых заболеваний.

Кора головного мозга является сложной структурой, содержащей миллиарды нейронов. Она играет важную роль в когнитивных функциях, таких как мышление, память, восприятие и язык. Однако долгое время было мало известно о том, как происходит координация активности между нейронами и в самом мозге в целом.

Исследование показало, что "мозговые спирали" простираются по всей коре. Расположение и направление их вращения могут быть использованы для классификации различных когнитивных задач, например, работы с языком или рабочей памятью.

Эти результаты имеют важное значение для медицины. Более глубокое понимание функций мозга может помочь учёным разработать более эффективные методы лечения таких заболеваний, как деменция или церебральный паралич. Кроме того, эти прорывные исследования способы привести к разработке новых технологий, основанных на принципах мозговой активности.

"Наше исследование показывает, что лучшее понимание того, как спирали связаны с когнитивной обработкой, может значительно улучшить наше понимание динамики и функций мозга", — говорит один из специалистов.

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