Исследователь Инзарцев допустил, что корпус батискафа "Титан" мог взорваться из-за дефектов

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Главный научный сотрудник Института проблем морских технологий (ИПМТ) им. академика М. Д. Агеева ДВО РАН Александр Инзарцев высказал предположение о возможности взрыва корпуса батискафа "Титан" из-за определённых дефектов, которые могли возникнуть на глубине. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Учёный обратил внимание на информацию о замеченной "усталости" материала корпуса батискафа, наличии микротрещин и рекомендациях ограничения глубины погружения, которые были проигнорированы во время фатальной экспедиции.

"Если всё действительно обстояло таким образом, то при достижении критического давления корпус мог моментально схлопнуться/взорваться. Подобные случаи с погружаемыми аппаратами происходили", — рассказал Инзарцев.

Также он отметил, что если батискаф "Титан" потерялся рядом с местом катастрофы "Титаника", то его возможно обнаружить с помощью автономного или буксируемого поискового аппарата, оснащённого гидролокатором. Это устройство сможет просканировать участок морского дна, где предположительно произошла авария.

Однако ситуация будет значительно сложнее, если батискаф находится под обломками "Титаника" или внутри него. В таких условиях для поиска потребуются телеуправляемые необитаемые аппараты или использование второй поисковой подлодной лодки.

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