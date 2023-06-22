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РИА Новости: учёные из СПбПУ РФ выдвинули теорию эволюции, основанную на исследовании рака

2:15
Наука

Учёные Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили новую теорию, которая объясняет развитие живых организмов через трансформацию опухолей. Об этом пишет РИА Новости.

РИА Новости: учёные из СПбПУ РФ выдвинули теорию эволюции, основанную на исследовании рака
Фото: https://pbs.twimg.com/

Согласно исследованию специалистов, результаты их работы заполняют пробелы в теории Дарвина и предоставляют объяснение для некоторых аномальных биологических явлений. Учёные утверждают, что прогрессивная эволюция, то есть процесс развития организма от простого к сложному, происходит крайне редко. Вместо этого живые структуры претерпевают резкие и внезапные изменения, после чего наступает длительный период стагнации. Для объяснения подобных явлений учёные предложили собственную теорию, которую они назвали "carcino-evo-devo".

Эксперты выдвинули научное предположение, основанное на идее о том, что эволюция происходит путём неофункционализации опухолей. Их теория заключается в том, что наследуемые новообразования предоставляют дополнительные клеточные массы. Они могут быть использованы для экспрессии эволюционно новых генов.

"Избыточные для организма копии клеток — опухоли, могут приобретать новые функции. Этот процесс неотделимо связан с эволюцией генома, в ходе которой "лишние" копии нуклеиновых кислот трансформируются в гены с новым функционалом", — сообщил руководитель научно-исследовательской лаборатории молекулярной вирусологии и онкологии СПбПУ Андрей Козлов.

Он добавил, что называемые TSEEN-гены начинают образовываться именно с работы в новообразованиях. Кроме того, учёный подчеркнул, что частота возникновения опухолей в органе напрямую зависит от его возраста.

"Кора головного мозга, плацента, сердечная перегородка — это лишь некоторые примеры того, что приобрёл человек в результате развития TSEEN-генов в опухолях", — объяснил Козлов.

Результаты этого исследования могут сыграть важную роль в разработке универсальных профилактических и терапевтических противоопухолевых вакцин.  

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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