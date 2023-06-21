Нейросеть поможет учёным создать сверхбыстрый ядерный двигатель

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках революционного партнерства Pulsar Fusion, знаменитая британская компания, известная своими экологически чистыми технологиями, недавно подписала монументальное соглашение с Princeton Satellite Systems, ведущей американской компанией. Целью сотрудничества является использование искусственного интеллекта (ИИ) в разработке сверхбыстрой ракеты, работающей на двигателе ядерного синтеза, которая потенциально способна достичь Марса всего за 30 дней. Это значительное достижение должно переосмыслить космические путешествия в том виде, в котором мы их знаем.

Фото: NASA

Изучение потенциала физики плазмы

Как сообщает авторитетный источник World-nuclear-news.org, интеграция искусственного интеллекта сыграет ключевую роль в изучении тонкостей физики плазмы в ракетном двигателе, тем самым помогая в оптимизации его конструкции. Компания Pulsar Fusion, известная своим опытом в области устойчивых технологий, будет работать в тандеме с компанией Princeton Satellite Systems для проведения всестороннего анализа физики плазмы в рамках установки Princeton Field-Reversed Configuration version 2.

Будущее: Ядерный термоядерный двигатель миниатюрного размера

По прогнозам, ядерный термоядерный двигатель будущего будет размером не больше микроавтобуса. Согласно планам разработчиков, этот революционный двигатель будет способен разгонять 10-тонный космический корабль до скорости 800 000 км/ч или 223,5 км/сек. С такой потенциальной скоростью достижение Марса всего за 30 дней станет реальностью, а путешествие к луне Сатурна, Титану, будет возможно в течение двух лет.

Компактные потребности в топливе

Одним из заметных преимуществ предлагаемой термоядерной двигательной установки является минимальная потребность в гелии-3 и дейтерии — источниках топлива, необходимых для инициирования и поддержания термоядерной реакции. Эти ресурсы занимают ничтожно мало места, обеспечивая эффективное использование в компактной конструкции двигателя.

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ЯДЕРНЫЕ ракетные двигатели - реальность? Насколько они безопасны?