Искусственный интеллект и угроза биотерроризма: Что нужно знать

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Согласно статье, опубликованной в одном из ведущих научных журналов, существует опасность того, что искусственный интеллект (ИИ) в будущем может быть использован для создания смертельных вирусов, представляющих угрозу для человечества. Некоторые эксперты высказывают опасения относительно возможности ИИ помогать людям с плохими намерениями разработать новые вирусы, спровоцировав тем самым потенциально смертельные пандемии. — сообщает New-Science.ru

Фото: emktg.com

Невольные сообщники в создании новых смертельных вирусов

Искусственный интеллект вызывает у некоторых людей страх и недоверие, будь то опасение относительно военной угрозы или просто беспокойство по поводу замены человека на рабочем месте. Однако статья, опубликованная в журнале Science 14 июня 2023 года, предупреждает о другой потенциальной угрозе. Согласно мнениям экспертов, искусственный интеллект может помочь людям без научных знаний, но с плохими намерениями, разработать новые вирусы, вызвав тем самым новую смертельную пандемию для человечества.

Эксперт по биобезопасности Кевин Эсвельт из Массачусетского технологического института (MIT) в США высказал свои опасения в отношении этого вопроса. Он предложил своим студентам эксперимент: создать опасный вирус с помощью ChatGPT или других разговорных инструментов, доступных в сети.

Всего за час студенты получили внушительный список вирусов, а также названия компаний, которые могли бы помочь синтезировать их генетический код. Искусственный интеллект также рекомендовал определенные компании, которые могли бы собрать все необходимые компоненты для разработки вирусов. Целью этого эксперимента было доказать, что любой человек, почти без каких-либо специальных знаний, может с помощью искусственного интеллекта создать биологическое оружие, которое будет представлять такую же опасность, как и ядерное оружие.

Ограничение риска и злоупотреблений

Однако, в целом, подобные акты биотерроризма требуют большой экспертизы. Злоумышленник должен сначала выбрать подходящий вирус в качестве основы, затем синтезировать его генетический материал, собрать геном и смешать его с другими реагентами, в надежде достичь желаемого эффекта. Однако с развитием новых технологий все необходимые этапы для создания таких вирусов становятся все более доступными. Некоторые чат-боты отказываются отвечать на запросы, которые считаются неэтичными, однако студенты обнаружили, что некоторые из этих ограничений можно легко обойти. Достаточно представить искусственному интеллекту определенные формулы, чтобы он стал более "послушным".

Например, пользователь может объяснить, что он работает над разработкой вакцины для предотвращения определенного заболевания. В случае Кевина Эсвельта, намерения искусственного интеллекта не представляли реальной угрозы для пандемии. Однако он считает, что данный эксперимент должен насторожить власти относительно развития возможностей искусственного интеллекта. Предложено ограничить доступ к определенной информации, которая может стать секретной, если использовать ее неправильно.

Ограничение доступа ИИ к информации может иметь обратный эффект. Это может препятствовать развитию в области биологии и предотвратить использование искусственного интеллекта для полезных целей. Однако, в целях предотвращения злоупотреблений и, прежде всего, биотерроризма, ограничение доступа к такого рода информации может считаться разумным шагом. Возможное применение этой меры может значительно снизить риск потенциальных угроз и обеспечить безопасность человечества.

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