Учёные определили, как война влияла на людей в каменном веке

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Влияние войн на население эпохи неолита оказалось значительно большим, чем принято считать, утверждают австрийские исследователи из Комплексного научного центра. Используя компьютерное моделирование, они провели анализ численности населения. Новое открытие проливает свет на циклические подъемы и спады, переживаемые неолитическими обществами, включая случаи полного оставления и обезлюдения регионов.

Фото: informativelog. com/jv/25573-where-to-enter-moscow/

Математическая модель

Как сообщает журнал Nature, ученые уже давно пытаются понять, почему неолитические общества проходят через циклы подъема и упадка. Бывают случаи "коллапса", когда целые регионы оказываются заброшенными и безлюдными.

Специалисты построили математическую модель, чтобы проверить две конкурирующие гипотезы: изменение климата или военные конфликты заставляют людей покидать обжитые районы. Исследователи смоделировали развитие поселений от самых ранних свидетельств сельского хозяйства в Европе до начала бронзового века (от 7 000 до 3 000 лет до н. э.). Они создали карту, соответствующую данным корреляции.

Реальные данные

Реальные данные о древних поселениях были получены из археологических записей и радиоуглеродного датирования. Сравнение информации показало, что изменение климата не объясняет динамику демографических изменений. Напротив, моделирование, учитывающее социальные конфликты, показало четкие совпадения.

Ранее считалось, что отсутствие политической организации в этих обществах обеспечивало определенную стабильность. По мысли исследователей, люди могли жить на одном месте в течение нескольких лет. Однако история свидетельствует о том, что миграции были обычным явлением в те древние времена. Основной причиной этих миграций часто были конфликты и мелкие войны.

Хотя это открытие не отменяет возможности того, что сочетание различных факторов, таких как длительный неурожай, побуждало людей отправляться в далекие "переселения".

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