Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ушёл из жизни режиссёр, снимавший клипы для группы «Чайф»
Sohu: Киевские власти заподозрили неладное насчёт аферы Запада с замороженными активами РФ
10 красивых белых цветов-многолетников
В Москве ремонтируют корпус № 2 Боткинской больницы
Бывший премьер-министр Польши вернулся в правительство
Daily Mail: стало известно, в чём заключается основная сложность спасения экипажа батискафа "Титан"
Химик Васильев назвал способ проверить качество водопроводной воды
Как самому быстро разморозить бачок стеклоомывателя прямо у дома
Латвия отдала Киеву все свои ракеты Stinger и скоро отправит все вертолёты

Российские исследователи изобрели электронную кожу

2:28
Наука

Исследователи из Национального исследовательского университета электронной техники (МИЭТ) и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова добились революционных успехов в области медицинских технологий. Они успешно разработали высокочувствительные датчики с использованием биосовместимых материалов, которые способны произвести революцию в здравоохранении. Эта инновационная технология, часто называемая "электронной кожей", способна устранить необходимость в инвазивных процедурах биопсии, предлагая более безопасный и удобный для пациента подход, как утверждают авторы исследования.

Российские исследователи изобрели электронную кожу
Фото: https://www.sechenov.ru/admissions/

Применение электронной кожи

Электронная кожа способна преобразить различные сферы деятельности благодаря точному воспроизведению функций сенсорной системы человека. Наиболее чувствительные механические рецепторы, известные как тактильные рецепторы, расположены преимущественно на кончиках пальцев и на языке. Эти рецепторы демонстрируют необычайную чувствительность к давлению, варьирующуюся от 20 до 50 Паскалей (Па).

Хотя датчики давления с чувствительностью до 10 Па существуют во всем мире для применения в робототехнике, они не подходят для использования в медицине из-за низкой биологической совместимости и ограниченного рабочего диапазона. В связи с этим ученые из Института биомедицинских систем МИЭТ и Института бионических технологий и инженерии Сеченовского университета достигли значительного прогресса в разработке двух различных категорий чувствительных датчиков деформации: тактильных и растягиваемых. Их результаты были опубликованы в престижном журнале Micromachines.

Будущее без инвазивных биопсий: Роль тактильных датчиков

Авторы исследования утверждают, что при интеграции в эндоскоп нового типа тактильные датчики избавят от необходимости проведения инвазивных процедур биопсии. Тактильный датчик, выполненный в виде матрицы, состоящей из множества чувствительных элементов, будет выполнять важнейшую функцию получения диагностической информации без необходимости изъятия тканей или клеток из организма. Научное сообщество предвидит высокий спрос на такой прибор, особенно в области онкологии, где ранняя и точная диагностика имеет первостепенное значение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Электронная кожа - Сколтех
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Российские больницы и поликлиники начали отказывать гражданам в лечении по ОМС
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
О вредных продуктах, приближающих смерть, рассказала врач-терапевт Исаева
Перу, Мексика, далее везде. У Вашингтона есть план по наведению порядка на "заднем дворе"
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение
Последние материалы
Бывший премьер-министр Польши вернулся в правительство
Российские исследователи изобрели электронную кожу
Экс-советник ЦРУ Рикардс: стоимость золотовалютных резервов России может резко вырасти
Daily Mail: стало известно, в чём заключается основная сложность спасения экипажа батискафа "Титан"
Химик Васильев назвал способ проверить качество водопроводной воды
Как самому быстро разморозить бачок стеклоомывателя прямо у дома
Латвия отдала Киеву все свои ракеты Stinger и скоро отправит все вертолёты
Захарова: попытки угрожать суверенитету России не останутся без последствий
Земля находится дальше всего от Солнца: 5 фактов о летнем солнцестоянии
"Украинская правда" рассказала об отступлении неподготовленного подразделения ВСУ возле Красного Лимана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников