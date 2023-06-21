Российские исследователи изобрели электронную кожу

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Национального исследовательского университета электронной техники (МИЭТ) и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова добились революционных успехов в области медицинских технологий. Они успешно разработали высокочувствительные датчики с использованием биосовместимых материалов, которые способны произвести революцию в здравоохранении. Эта инновационная технология, часто называемая "электронной кожей", способна устранить необходимость в инвазивных процедурах биопсии, предлагая более безопасный и удобный для пациента подход, как утверждают авторы исследования.

Фото: https://www.sechenov.ru/admissions/

Применение электронной кожи

Электронная кожа способна преобразить различные сферы деятельности благодаря точному воспроизведению функций сенсорной системы человека. Наиболее чувствительные механические рецепторы, известные как тактильные рецепторы, расположены преимущественно на кончиках пальцев и на языке. Эти рецепторы демонстрируют необычайную чувствительность к давлению, варьирующуюся от 20 до 50 Паскалей (Па).

Хотя датчики давления с чувствительностью до 10 Па существуют во всем мире для применения в робототехнике, они не подходят для использования в медицине из-за низкой биологической совместимости и ограниченного рабочего диапазона. В связи с этим ученые из Института биомедицинских систем МИЭТ и Института бионических технологий и инженерии Сеченовского университета достигли значительного прогресса в разработке двух различных категорий чувствительных датчиков деформации: тактильных и растягиваемых. Их результаты были опубликованы в престижном журнале Micromachines.

Будущее без инвазивных биопсий: Роль тактильных датчиков

Авторы исследования утверждают, что при интеграции в эндоскоп нового типа тактильные датчики избавят от необходимости проведения инвазивных процедур биопсии. Тактильный датчик, выполненный в виде матрицы, состоящей из множества чувствительных элементов, будет выполнять важнейшую функцию получения диагностической информации без необходимости изъятия тканей или клеток из организма. Научное сообщество предвидит высокий спрос на такой прибор, особенно в области онкологии, где ранняя и точная диагностика имеет первостепенное значение.

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Электронная кожа - Сколтех