Земля находится дальше всего от Солнца: 5 фактов о летнем солнцестоянии

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Летнее солнцестояние, также известное как самый длинный день в году в Северном полушарии, является астрономическим событием, имеющим важное значение.

Фото: pixabay. com

5 интересных фактов об этом знаменательном дне

Летнее солнцестояние в этом году приходится на 21 июня

Летнее солнцестояние всегда происходит между 20 и 22 июня. Однако из-за небольших изменений во вращении Земли, которые не отражаются точно в наших календарях, точное время каждый год немного сдвигается. В 2023 году солнце достигнет высшей точки на небе Северного полушария 21 июня, в 17:57 по московскому времени.

Название этого дня связано с кажущейся неподвижностью Солнца

Термин "солнцестояние" происходит от латинских слов "sol" (солнце) и "sistere" (стоять неподвижно), отражая относительно неизменное положение солнца на небе в полдень во время солнцестояния и в последующие несколько дней.

Как правило, жаркая погода устанавливается в течение нескольких недель после солнцестояния

Вы можете удивиться, почему, несмотря на то, что день летнего солнцестояния является самым длинным в году и, следовательно, получает больше всего солнечного света, самые высокие температуры обычно достигают максимума только через несколько недель. Это происходит потому, что поверхность Земли в основном покрыта водой, которая имеет высокую удельную теплоемкость. Следовательно, воде требуется некоторое время, чтобы нагреться и остыть, что приводит к задержке в достижении годового максимума температуры.

В Древнем Египте солнцестояние означало наступление нового года

В Древнем Египте летнее солнцестояние предвещало появление звезды Сириус, которая, по мнению египтян, была ответственна за ежегодный разлив Нила - жизненно важный период для сельского хозяйства. Египетский календарь был выстроен таким образом, что наступление нового года совпадало с появлением Сириуса, которое происходило сразу после солнцестояния.

Земля находится дальше всего от Солнца во время солнцестояния

Можно предположить, что раз солнцестояние происходит летом, значит, Земля в это время ближе всего к Солнцу. Однако в действительности Земля ближе всего к Солнцу, когда в Северном полушарии наступает зима. Тепло, ощущаемое летом, является результатом наклона земной оси, а не близости Земли к Солнцу в каждый конкретный момент времени.

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🌞 ДЕНЬ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ 21 июня 2023 года. Как встретить летнее солнцестояние