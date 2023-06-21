Летнее солнцестояние, также известное как самый длинный день в году в Северном полушарии, является астрономическим событием, имеющим важное значение.
Летнее солнцестояние всегда происходит между 20 и 22 июня. Однако из-за небольших изменений во вращении Земли, которые не отражаются точно в наших календарях, точное время каждый год немного сдвигается. В 2023 году солнце достигнет высшей точки на небе Северного полушария 21 июня, в 17:57 по московскому времени.
Термин "солнцестояние" происходит от латинских слов "sol" (солнце) и "sistere" (стоять неподвижно), отражая относительно неизменное положение солнца на небе в полдень во время солнцестояния и в последующие несколько дней.
Вы можете удивиться, почему, несмотря на то, что день летнего солнцестояния является самым длинным в году и, следовательно, получает больше всего солнечного света, самые высокие температуры обычно достигают максимума только через несколько недель. Это происходит потому, что поверхность Земли в основном покрыта водой, которая имеет высокую удельную теплоемкость. Следовательно, воде требуется некоторое время, чтобы нагреться и остыть, что приводит к задержке в достижении годового максимума температуры.
В Древнем Египте летнее солнцестояние предвещало появление звезды Сириус, которая, по мнению египтян, была ответственна за ежегодный разлив Нила - жизненно важный период для сельского хозяйства. Египетский календарь был выстроен таким образом, что наступление нового года совпадало с появлением Сириуса, которое происходило сразу после солнцестояния.
Можно предположить, что раз солнцестояние происходит летом, значит, Земля в это время ближе всего к Солнцу. Однако в действительности Земля ближе всего к Солнцу, когда в Северном полушарии наступает зима. Тепло, ощущаемое летом, является результатом наклона земной оси, а не близости Земли к Солнцу в каждый конкретный момент времени.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.