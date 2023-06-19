Эксперт по нейромаркетингу объяснила, как не стать жертвой манипулятора

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Человека, который использует манипулятивные техники, важно распознать задолго до активных действий. Чем может выдать себя манипулятор и почему так важно избавиться от его влияния, рассказала бизнес-коуч и специалист по нейромаркетингу Юлия Че в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Фото: sg.news.yahoo.com

По словам эксперта, вычислить даже самого зашифрованного манипулятора, довольно просто. Сделать это можно по девяти признакам.

К ним относятся, например, проявление живого интереса к работе и личной жизни, стремление угодить с первых встреч и бесед, стремительный переход в роль наставника, частая подмена одних фактов другими, желание скрыть свои истинные намерения, восприятие любой попытки критики крайне негативно и даже агрессивно.

Часто в манипуляторе присутствуют все обозначенные качества, проявляясь поочередно в зависимости от ситуации, объяснила специалист.

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