РИА Новости: в РФ нашли основу новых антибиотиков

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Было проведено исследование группой учёных из СГУ и УрФУ, которая изучала противомикробную активность наночастиц аспарагината хитозана. Полученные результаты показывают потенциал данного соединения в разработке новых лекарств, включая антибиотики. Данные исследования публикует РИА Новости.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Хитозан является естественным полимером, который составляет экзоскелет членистоногих, обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Учёные отмечают, что в определённых условиях это вещество также может оказывать антитоксические, иммуностимулирующее и противовоспалительное действия.

Добавление наночастиц аспарагината хитозана в экспериментах привело к эффективному уничтожению стафилококка, кишечной палочки и других бактерий, включая грамположительные и грамотрицательные виды. В будущем планируется использовать эти свойства соединения для разработки новых антибиотиков.

"В перспективе мы намерены использовать эти свойства нашего соединения для разработки новых антибиотиков", — сообщает профессор физической химии, заведующая кафедрой полимеров на базе ООО "Акрипол" СГУ Анна Шиповская.

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