Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Sohu: спойлер Пескова насчёт саммита БРИКС явно не обрадовал США
Макрон выпил залпом бутылку пива в честь победы регбистов "Тулузы": "Сколько он репетировал?"
МК: жители Антальи рассказали о роковом проклятии после аварии с туристами из РФ в Турции
"Русская весна": из 120 боевиков ВСУ выжили только три солдата в Ореховской мясорубке
Daily Express: запах вашего мыла может привлекать комаров
ТурПром: названы основные схемы мошенничества против туристов в Турции
NС: в США и Испании нашли ответ на вопрос, что формирует силу иммунитета человека
Пятихатка станет новой страницей в истории "полководческого таланта" Сырского
Подготовка к цветению снежноягодника

Gismeteo: в Великобритании заявили о вреде бутылок из-под алкоголя для здоровья человека

1:23
Наука

Новое исследование британских учёных указывает на присутствие вредных металлов в бутылках, используемых для алкогольных напитков.

Gismeteo: в Великобритании заявили о вреде бутылок из-под алкоголя для здоровья человека
Фото: pixabay.com

Специалисты из Университета Плимута проанализировали 89 образцов стеклянной тары, приобретённых в период с 2017 по 2018 годы. В результате исследования было обнаружено, что 76 из них содержали свинец, а 55 — кадмий. Тем не менее количество этих опасных металлов считается безопасным для здоровья и окружающей среды. Об этом сообщает Gismeteo.

Однако эмалированная тара оказалась опаснее, поскольку содержала до 20 тыс. частиц кадмия на миллион и до 80 тыс. частиц свинца, что значительно превышает предельно допустимый уровень в 90 частиц. Эксперимент в условиях имитации дождя стал доказательством интенсивного попадания вредных веществ в окружающую среду.

Эколог и геохимик Эндрю Тернер отметил, что многие предметы, которые мы используем в повседневной жизни, содержат ядовитые вещества, но благодаря экологически безопасным альтернативам можно легко избежать этой проблемы. Научное исследование подчёркивает важность перехода к использованию безопасных материалов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Безопасная доза алкоголя - существует? Как алкоголь влияет на организм?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Души людей нашли в космосе — учёные из США

Учёные из США провели обширное исследование, которое привело их к убеждению в существовании душ в космическом пространстве.

Инженерная школа США нашла в космосе скопление человеческих душ
Андрей Макаревич* разочарован концертом с участием Аллы Пугачёвой в Израиле
Макаревича* ужаснул концерт с участием Пугачёвой в Израиле
Будут на коленях просить: будущее России и СВО предсказала байкальская отшельница
Возможный дефицит хлеба после разрушения Каховской ГЭС напугал Запад
В военном конфликте на Украине произошёл психологический перелом Любовь Степушова Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк
Стало известно, действительно ли русских не ждут в Грузии
Три самых эффективных продукта для здоровья и гибкости сосудов
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
Последние материалы
"Русская весна": из 120 боевиков ВСУ выжили только три солдата в Ореховской мясорубке
Gismeteo: в Великобритании заявили о вреде бутылок из-под алкоголя для здоровья человека
Daily Express: запах вашего мыла может привлекать комаров
ТурПром: названы основные схемы мошенничества против туристов в Турции
NС: в США и Испании нашли ответ на вопрос, что формирует силу иммунитета человека
Пятихатка станет новой страницей в истории "полководческого таланта" Сырского
Подготовка к цветению снежноягодника
На юге Москвы обнаружили тайное убежище Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой
Фигуристка Алиса Ефимова получила спортивное гражданство США
Чески-Крумлов: Город, напоминающий сказку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников