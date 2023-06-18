Gismeteo: в Великобритании заявили о вреде бутылок из-под алкоголя для здоровья человека

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование британских учёных указывает на присутствие вредных металлов в бутылках, используемых для алкогольных напитков.

Фото: pixabay.com

Специалисты из Университета Плимута проанализировали 89 образцов стеклянной тары, приобретённых в период с 2017 по 2018 годы. В результате исследования было обнаружено, что 76 из них содержали свинец, а 55 — кадмий. Тем не менее количество этих опасных металлов считается безопасным для здоровья и окружающей среды. Об этом сообщает Gismeteo.

Однако эмалированная тара оказалась опаснее, поскольку содержала до 20 тыс. частиц кадмия на миллион и до 80 тыс. частиц свинца, что значительно превышает предельно допустимый уровень в 90 частиц. Эксперимент в условиях имитации дождя стал доказательством интенсивного попадания вредных веществ в окружающую среду.

Эколог и геохимик Эндрю Тернер отметил, что многие предметы, которые мы используем в повседневной жизни, содержат ядовитые вещества, но благодаря экологически безопасным альтернативам можно легко избежать этой проблемы. Научное исследование подчёркивает важность перехода к использованию безопасных материалов.

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