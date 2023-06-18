Новая технология Apple: iPhone сможет воспроизводить речь пользователя

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Apple недавно объявила о выпуске замечательного набора инструментов доступности для пользователей iPhone и iPad, продемонстрировав свою приверженность принципу инклюзивности. Одна из наиболее заметных функций, названная Personal Voice, позволяет пользователям всего за 15 минут обучить технологию воспроизводить свой голос для телефонных звонков.

Фото: www.theepochtimes. com/apples-30-million-settlement-over-employee-bag-checks-gets-court-approval_4667478.html

Personal Voice: Прорыв в коммуникации

Предстоящий инструмент Personal Voice позволяет пользователям записывать аудио, читая текстовые подсказки, что позволяет технологии научиться и подражать их уникальному голосу. Эта функция сопровождается функцией Live Speech, которая использует синтезированный голос для озвучивания набранного пользователем текста во время телефонных звонков, разговоров FaceTime и общения лицом к лицу. Кроме того, пользователи могут сохранять часто используемые фразы, чтобы облегчить общение во время живых разговоров.

Защита конфиденциальности пользователей

В свете опасений, связанных с "подделками" и потенциальным злоупотреблением убедительными синтетическими аудио- и видеоматериалами, Apple заверила пользователей, что функция "Personal Voice" уделяет первостепенное внимание конфиденциальности и безопасности. Используя машинное обучение на устройстве, технология гарантирует, что информация пользователя останется в тайне.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вся правда об Apple Vision Pro — ЧЁРНОЕ ЗЕРКАЛО