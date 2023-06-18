Компания Apple недавно объявила о выпуске замечательного набора инструментов доступности для пользователей iPhone и iPad, продемонстрировав свою приверженность принципу инклюзивности. Одна из наиболее заметных функций, названная Personal Voice, позволяет пользователям всего за 15 минут обучить технологию воспроизводить свой голос для телефонных звонков.
Предстоящий инструмент Personal Voice позволяет пользователям записывать аудио, читая текстовые подсказки, что позволяет технологии научиться и подражать их уникальному голосу. Эта функция сопровождается функцией Live Speech, которая использует синтезированный голос для озвучивания набранного пользователем текста во время телефонных звонков, разговоров FaceTime и общения лицом к лицу. Кроме того, пользователи могут сохранять часто используемые фразы, чтобы облегчить общение во время живых разговоров.
В свете опасений, связанных с "подделками" и потенциальным злоупотреблением убедительными синтетическими аудио- и видеоматериалами, Apple заверила пользователей, что функция "Personal Voice" уделяет первостепенное внимание конфиденциальности и безопасности. Используя машинное обучение на устройстве, технология гарантирует, что информация пользователя останется в тайне.
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