Учёные из Соединённых Штатов Америки провели обширное исследование, которое привело их к убеждению о существовании душ в космическом пространстве. Об этом сообщает "Телепрограмма".
Специальное высокоточное оборудование было использовано для регистрации электромагнитной активности в космосе учёными из инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка. Американские эксперты описывают её как вспышки, напоминающие молнии. Они обнаружили, что данные явления сосредоточены на протяжении нескольких километров.
Работа в этом направлении продолжается, но сейчас нет конкретной информации о следующих этапах исследования. Тем не менее нельзя исключать, что в ближайшем будущем учёные сделают значимое заявление по этому поводу.
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