Новое средство от старения: учёные открыли пользу кислородного голодания

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В поисках вечной жизни ученые исследовали различные пути, включая фармацевтические препараты, такие как метформин. Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале PLoS Biology, выявило неожиданного претендента на продление жизни: ограничение кислорода.

Фото: https://scubadiverlife.com/

Удивительные эффекты кислородного голодания

Ученые из Бостона провели исследование с использованием генетически модифицированных мышей, которые были созданы для более быстрого старения. Примечательно, что когда этих мышей поместили в среду с низким содержанием кислорода, они прожили значительно дольше, чем их собратья, которых не лишали кислорода. Это контринтуитивное открытие бросает вызов общепринятым представлениям и проливает свет на ранее не изученный аспект старения.

Наука, лежащая в основе гипоксии

Ограничение кислорода, также известное как гипоксия, продемонстрировало эффект замедления старения у различных организмов и типов клеток. Гипоксия позволяет клеткам мышей и человека дольше сохранять молодость и бодрость, прежде чем они поддадутся процессу старения. Даже такие, казалось бы, скромные организмы, как дрожжи и черви, демонстрируют увеличение продолжительности жизни при воздействии низкого уровня кислорода.

Перенос полученных результатов на человека

Хотя результаты этого исследования многообещающие, важно понимать, что их применимость к человеку остается неопределенной. Ученые все еще не разгадали точные механизмы, с помощью которых гипоксия влияет на продолжительность жизни. Понимание этих основополагающих процессов будет жизненно важным для оценки потенциальных преимуществ ограничения кислорода по сравнению с доказанной эффективностью ограничения рациона питания.

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Гипоксия. Диагностика и лечение.