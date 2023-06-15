В поисках вечной жизни ученые исследовали различные пути, включая фармацевтические препараты, такие как метформин. Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале PLoS Biology, выявило неожиданного претендента на продление жизни: ограничение кислорода.
Ученые из Бостона провели исследование с использованием генетически модифицированных мышей, которые были созданы для более быстрого старения. Примечательно, что когда этих мышей поместили в среду с низким содержанием кислорода, они прожили значительно дольше, чем их собратья, которых не лишали кислорода. Это контринтуитивное открытие бросает вызов общепринятым представлениям и проливает свет на ранее не изученный аспект старения.
Ограничение кислорода, также известное как гипоксия, продемонстрировало эффект замедления старения у различных организмов и типов клеток. Гипоксия позволяет клеткам мышей и человека дольше сохранять молодость и бодрость, прежде чем они поддадутся процессу старения. Даже такие, казалось бы, скромные организмы, как дрожжи и черви, демонстрируют увеличение продолжительности жизни при воздействии низкого уровня кислорода.
Хотя результаты этого исследования многообещающие, важно понимать, что их применимость к человеку остается неопределенной. Ученые все еще не разгадали точные механизмы, с помощью которых гипоксия влияет на продолжительность жизни. Понимание этих основополагающих процессов будет жизненно важным для оценки потенциальных преимуществ ограничения кислорода по сравнению с доказанной эффективностью ограничения рациона питания.
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