Planet Today: в Британии нашли ответ на вопрос, что было раньше — курица или яйцо

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёных давно интересовало, что появилось раньше — рептилия или яйцо. Недавние работы британских специалистов дали ответ на этот вопрос, пишет издание Planet Today.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Было проведено исследование, которое включало анализ 51 ископаемого вида и 29 современных организмов. Учёные предполагают, что птицы появились на Земле раньше, чем они научились откладывать яйца. Прародителями современных кур являются рептилии, которые рождали живых детёнышей без скорлупы.

По мере эволюции оболочка яиц появилась позже, и она играла важную роль в повышении выживаемости потомства, обеспечивая ему максимальную защиту. Это подтверждают и обнаруженные учёными окаменелости. Таким образом, британские специалисты с уверенностью могут заявить, что первой была курица, а не яйцо.

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Что появилось раньше — курица или яйцо?