Toyota осваивает новые технологии: когда ожидать электромобиль от японцев

2:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Toyota, японский автомобильный гигант, признал свое отставание в секторе электромобилей, но теперь намерен наверстать упущенное. В своей недавней презентации, описывающей планы на будущее, Toyota рассказала о своей приверженности различным типам электромобилей, включая электромобили с питанием от аккумулятора, подключаемые гибриды и электромобили с питанием от водородных топливных элементов.

Фото: Pixabay

Что касается стратегии создания электромобиля с аккумуляторной батареей, Toyota намерена разработать модель с "запасом хода" в 1 000 километров. Хотя перспектива перенести такой "запас хода" в реальные условия остается неопределенной, такое существенное улучшение, несомненно, повысит значимость Toyota на рынке электромобилей.

Как компания собирается реализовать такой "запас хода"?

Хотя выход компании Toyota на рынок аккумуляторных электромобилей мог показаться неуверенным, ее последние исследования и разработки демонстрируют успехи. Toyota утверждает, что с 2016 года она активно инвестирует в перспективные направления и перенаправила более половины своего персонала и расходов на исследования и разработки в область "Передовых разработок".

Для достижения своих целей Toyota планирует предложить высокопроизводительную батарею, обеспечивающую вышеупомянутый запас хода в 1000 км, экономичный вариант этой батареи, а также биполярную литий-ионную батарею, характеристики которой будут превосходить характеристики высокопроизводительной батареи. Кроме того, Toyota активно работает над созданием полностью твердотельных батарей для своих EV, с целью начать массовое производство к 2027 или 2028 году. Более того, Toyota даже изучает возможность создания батареи, способной увеличить дальность хода на 50%, что позволит достичь впечатляющей дальности хода в 1,5 тыс. км.

Когда ожидать выпуск электромобиля?

Компания Toyota делает смелые заявления, в том числе о своем стремлении стать мировым лидером в области аккумуляторных электромобилей. Однако Toyota столкнется с конкуренцией со стороны таких известных моделей, как Lucid Air с запасом хода 830 км и Tesla Model S с запасом хода 651 км. Кроме того, Toyota также придется бороться с будущими моделями Lucid, обещающими запас хода более 650 км, и перспективным Emily GT, который появился на базе Saab и также может похвастаться запасом хода в 1000 км.

Toyota намерена представить полный модельный ряд BEV к 2026 году, включая модель с предполагаемым запасом хода 1000 км.

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