Toyota, японский автомобильный гигант, признал свое отставание в секторе электромобилей, но теперь намерен наверстать упущенное. В своей недавней презентации, описывающей планы на будущее, Toyota рассказала о своей приверженности различным типам электромобилей, включая электромобили с питанием от аккумулятора, подключаемые гибриды и электромобили с питанием от водородных топливных элементов.
Что касается стратегии создания электромобиля с аккумуляторной батареей, Toyota намерена разработать модель с "запасом хода" в 1 000 километров. Хотя перспектива перенести такой "запас хода" в реальные условия остается неопределенной, такое существенное улучшение, несомненно, повысит значимость Toyota на рынке электромобилей.
Хотя выход компании Toyota на рынок аккумуляторных электромобилей мог показаться неуверенным, ее последние исследования и разработки демонстрируют успехи. Toyota утверждает, что с 2016 года она активно инвестирует в перспективные направления и перенаправила более половины своего персонала и расходов на исследования и разработки в область "Передовых разработок".
Для достижения своих целей Toyota планирует предложить высокопроизводительную батарею, обеспечивающую вышеупомянутый запас хода в 1000 км, экономичный вариант этой батареи, а также биполярную литий-ионную батарею, характеристики которой будут превосходить характеристики высокопроизводительной батареи. Кроме того, Toyota активно работает над созданием полностью твердотельных батарей для своих EV, с целью начать массовое производство к 2027 или 2028 году. Более того, Toyota даже изучает возможность создания батареи, способной увеличить дальность хода на 50%, что позволит достичь впечатляющей дальности хода в 1,5 тыс. км.
Компания Toyota делает смелые заявления, в том числе о своем стремлении стать мировым лидером в области аккумуляторных электромобилей. Однако Toyota столкнется с конкуренцией со стороны таких известных моделей, как Lucid Air с запасом хода 830 км и Tesla Model S с запасом хода 651 км. Кроме того, Toyota также придется бороться с будущими моделями Lucid, обещающими запас хода более 650 км, и перспективным Emily GT, который появился на базе Saab и также может похвастаться запасом хода в 1000 км.
Toyota намерена представить полный модельный ряд BEV к 2026 году, включая модель с предполагаемым запасом хода 1000 км.
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