Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные из Нидерландов объяснили, почему после похудения лишний вес возвращается
Экс-сотрудник Кремля Журавлёв: Путин будет недоволен звонком Макрона по саммиту БРИКС
Байден назвал противодействие СВО величайшим вызовом для страны
Актриса Алёна Кравец назвала причину смерти мужа Дианы Гурцкая
LSM: украинцы выстроились в очередь на границе Латвии для въезда в Россию
Пожарные приморья вывели из горящего дома 15 человек
Капитан первого ранга Дандыкин: ежедневно ВСУ теряют по полноценному танковому батальону
Антонов: США все глубже втягиваются в конфликт на Украине
Месси заявил, что не примет участие в Чемпионате мира в 2026 году

Toyota осваивает новые технологии: когда ожидать электромобиль от японцев

2:59
Наука

Toyota, японский автомобильный гигант, признал свое отставание в секторе электромобилей, но теперь намерен наверстать упущенное. В своей недавней презентации, описывающей планы на будущее, Toyota рассказала о своей приверженности различным типам электромобилей, включая электромобили с питанием от аккумулятора, подключаемые гибриды и электромобили с питанием от водородных топливных элементов.

Toyota осваивает новые технологии: когда ожидать электромобиль от японцев
Фото: Pixabay

Что касается стратегии создания электромобиля с аккумуляторной батареей, Toyota намерена разработать модель с "запасом хода" в 1 000 километров. Хотя перспектива перенести такой "запас хода" в реальные условия остается неопределенной, такое существенное улучшение, несомненно, повысит значимость Toyota на рынке электромобилей.

Как компания собирается реализовать такой "запас хода"?

Хотя выход компании Toyota на рынок аккумуляторных электромобилей мог показаться неуверенным, ее последние исследования и разработки демонстрируют успехи. Toyota утверждает, что с 2016 года она активно инвестирует в перспективные направления и перенаправила более половины своего персонала и расходов на исследования и разработки в область "Передовых разработок".

Для достижения своих целей Toyota планирует предложить высокопроизводительную батарею, обеспечивающую вышеупомянутый запас хода в 1000 км, экономичный вариант этой батареи, а также биполярную литий-ионную батарею, характеристики которой будут превосходить характеристики высокопроизводительной батареи. Кроме того, Toyota активно работает над созданием полностью твердотельных батарей для своих EV, с целью начать массовое производство к 2027 или 2028 году. Более того, Toyota даже изучает возможность создания батареи, способной увеличить дальность хода на 50%, что позволит достичь впечатляющей дальности хода в 1,5 тыс. км.

Когда ожидать выпуск электромобиля?

Компания Toyota делает смелые заявления, в том числе о своем стремлении стать мировым лидером в области аккумуляторных электромобилей. Однако Toyota столкнется с конкуренцией со стороны таких известных моделей, как Lucid Air с запасом хода 830 км и Tesla Model S с запасом хода 651 км. Кроме того, Toyota также придется бороться с будущими моделями Lucid, обещающими запас хода более 650 км, и перспективным Emily GT, который появился на базе Saab и также может похвастаться запасом хода в 1000 км.

Toyota намерена представить полный модельный ряд BEV к 2026 году, включая модель с предполагаемым запасом хода 1000 км.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Зовите доктора! Тест-драйв и обзор нового кроссовера Toyota Bz4x #машина #тестдрайв #кроссовер #авто
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Граждане РФ шокированы курортами черноморского побережья: вернулись из "другой" Турции
"Другая Турция": россияне разочарованы курортами черноморского побережья
Раскрыт смысл слов Путина о санитарной зоне на Украине
Сразу 10 бомбардировщиков Ту-95мс вылетели на место удара по Украине
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Рынок в ожидании курорта-гиганта для русских туристов — Юрий Барзыкин
Об опасных последствиях употребления пива рассказали врачи
Об опасных последствиях употребления пива рассказали врачи
Последние материалы
Актриса Алёна Кравец назвала причину смерти мужа Дианы Гурцкая
LSM: украинцы выстроились в очередь на границе Латвии для въезда в Россию
Пожарные приморья вывели из горящего дома 15 человек
Капитан первого ранга Дандыкин: ежедневно ВСУ теряют по полноценному танковому батальону
Антонов: США все глубже втягиваются в конфликт на Украине
Месси заявил, что не примет участие в Чемпионате мира в 2026 году
Рогов заявил о снижении темпов контрнаступления ВСУ в Запорожской области из-за дождей
В Японии в результате стрельбы на военном полигоне погиб один человек
Сбербанк: мошенники научились подделывать и рассылать "удостоверения сотрудников банка"
Врач Марк Гадзиян назвал гражданам РФ опасный для жизни утренний симптом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников