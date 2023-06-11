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Nautilus: физик Стивен Хсу заявил о наступлении эпохи сверхразумных людей

Наука

Физик-теоретик и учёный в геномной области Стивен Хсу заявил, что благодаря генной инженерии вскоре будут созданы самые умные люди в истории. С применением современных технологий вскоре станет возможным проведение расчётов относительно уровня интеллекта. Это приведёт к невиданному неравенству в истории человечества.

Nautilus: физик Стивен Хсу заявил о наступлении эпохи сверхразумных людей
Фото: emktg.com

"Я всегда считал, что фон Нейман со своим мозгом принадлежит к какому-то другому виду, что это явный пример эволюции человека", — признался Хсу в статье для Nautilus.

Он также предположил, что если учёным удастся изменить геном, то вместо социальных классов будут существовать биологические. Физик полагает, что рано или поздно научный мир достигнет возможности создания высокоинтеллектуальных людей.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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