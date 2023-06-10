Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Арестович* прокомментировал неудачи ВСУ при наступлении: говорят, что всё провалилось
msk1.ru: жители Москвы назвали причины снижения рождаемости в РФ
На Западе дали жёсткую оценку наступлению ВСУ: самоубийцы и идиоты
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе мороженого
"Турпром": в Турции назвали время, когда мест в отелях вообще не останется
Телеведущий РФ Малахов в розовом костюме произвёл фурор на "свадьбе года"
"Родина" выиграла "Пари НН", но не прошла в РПЛ
Анна Семенович о работе своих визажистов: "У меня обученные рабы"
Автор TAC Катя Седжвик обвинила украинских активистов в попытке дерусифицировать русское искусство

Длительные космические полеты сильно сказываются на мозге астронавта: Результаты исследования

3:03
Наука » Экология » Космос

Длительные миссии и частые путешествия в космос могут оказывать негативное воздействие на мозг астронавтов, как показывает новое исследование.

Длительные космические полеты сильно сказываются на мозге астронавта: Результаты исследования
Фото: pixabay. com

Ранее проведенные исследования выявили, что полеты в космос могут вызывать широкомасштабные изменения в человеческом мозге. Понимание этих изменений и их потенциальных последствий может оказаться ключевым для успеха будущих миссий, таких как планируемые многолетние путешествия на Марс.

Самые стойкие изменения в мозге, связанные с полетами в космос, которые были обнаружены до сих пор, это увеличение объема полостей в мозге, известных как желудочки, на 25%. Желудочки заполнены спинномозговой жидкостью, которая помогает защищать, питать и удалять отходы из мозга. Отсутствие гравитационного притяжения приводит к перемещению мозга вверх в черепе и вызывает расширение желудочков. Остается неясным, каковы могут быть долгосрочные последствия этого расширения желудочков.

"Как это влияет на работоспособность и долгосрочное здоровье — вопрос, который остается открытым" — сказала старший автор исследования Рэйчел Сайдлер, исследователь в области космического здоровья из Университета Флориды в Гейнсвилле, в интервью Space. com.

Одной из загадок, связанных с этим расширением желудочков, является то, отличается ли оно в зависимости от факторов, таких как длительность миссии, количество предыдущих полетов или время между миссиями. Чтобы это выяснить, Сайдлер и ее коллеги провели МРТ-сканирование мозга 30 астронавтов до и после полетов в космос. Они изучили восемь астронавтов, которые отправлялись на двухнедельные миссии, 18 — на шестимесячные миссии и четыре — на более длительные миссии продолжительностью до одного года.

Ученые обнаружили, что более длительные космические миссии приводят к более сильному увеличению объема желудочков, большая часть которого происходит в течение первых шести месяцев пребывания в космосе.

"Самое значительное изменение происходит при переходе от двухнедельного полета к полету продолжительностью шесть месяцев", — сказала Сайдлер в заявлении. "После всего двухнедельного полета изменение объема желудочков не обнаруживается".

Ученые также обнаружили, что менее трех лет между полетами в космосе может быть недостаточно для полного восстановления желудочков до их состояния до полета в космос. "Это удивительно долгий срок", — сказала Сайдлер.

Эти результаты могут повлиять на планирование будущих космических миссий. Однако, поскольку медицинские последствия этого расширения желудочков остаются неясными, "неясно, будет ли это влиять на планирование полетов и каким образом", — сказала Сайдлер. "Ожидание такого длительного периода может не быть необходимостью".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Не ешьте эти продукты: флеболог предупредил об опасности тромбоза

Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.

Хирург-флеболог РФ Чупеев назвал продукты, которые увеличивают риск образования тромбов
ТАСС: Грозит ли РФ вспышка холеры после потопа на Херсонщине
Грозит ли России вспышка холеры после атаки на Каховскую ГЭС и потопа
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Как выжить при отравлении алкоголем
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Хватит ещё на неделю: итоги и потенциал первых дней наступления ВСУ
Выявлены опасные болезни, возникающие из-за алкоголя: учёные в шоке
В Антальи обмануто 5 тыс. туристов, включая россиян: они лишились денег
В Антальи обмануто 5 тыс. туристов, включая россиян: они лишились денег
Последние материалы
"Родина" выиграла "Пари НН", но не прошла в РПЛ
Автор TAC Катя Седжвик обвинила украинских активистов в попытке дерусифицировать русское искусство
Анна Семенович о работе своих визажистов: "У меня обученные рабы"
Диетолог Разаренова назвала продукты "от бессоницы"
Трещины на противотуманках: почему стоят стёкла, а не пластик
Google будет использовать ИИ для создания идеальной рекламы
"Украина.ру" показало видео с приплывшим из Херсона к берегам Одессы трёхэтажным зданием
Микробиолог Горовцов рассказал гражданам РФ, где на курорте подстерегают самые опасные инфекции
Россия выбывает из Топ-5 крупнейших автомобильных рынков Европы: Отчет о продажах автомобилей за май 2023 года
Удлиненная Lada Vesta Aura — новое определение комфорта в такси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников