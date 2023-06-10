Длительные космические полеты сильно сказываются на мозге астронавта: Результаты исследования

3:03 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Длительные миссии и частые путешествия в космос могут оказывать негативное воздействие на мозг астронавтов, как показывает новое исследование.

Фото: pixabay. com

Ранее проведенные исследования выявили, что полеты в космос могут вызывать широкомасштабные изменения в человеческом мозге. Понимание этих изменений и их потенциальных последствий может оказаться ключевым для успеха будущих миссий, таких как планируемые многолетние путешествия на Марс.

Самые стойкие изменения в мозге, связанные с полетами в космос, которые были обнаружены до сих пор, это увеличение объема полостей в мозге, известных как желудочки, на 25%. Желудочки заполнены спинномозговой жидкостью, которая помогает защищать, питать и удалять отходы из мозга. Отсутствие гравитационного притяжения приводит к перемещению мозга вверх в черепе и вызывает расширение желудочков. Остается неясным, каковы могут быть долгосрочные последствия этого расширения желудочков.

"Как это влияет на работоспособность и долгосрочное здоровье — вопрос, который остается открытым" — сказала старший автор исследования Рэйчел Сайдлер, исследователь в области космического здоровья из Университета Флориды в Гейнсвилле, в интервью Space. com.

Одной из загадок, связанных с этим расширением желудочков, является то, отличается ли оно в зависимости от факторов, таких как длительность миссии, количество предыдущих полетов или время между миссиями. Чтобы это выяснить, Сайдлер и ее коллеги провели МРТ-сканирование мозга 30 астронавтов до и после полетов в космос. Они изучили восемь астронавтов, которые отправлялись на двухнедельные миссии, 18 — на шестимесячные миссии и четыре — на более длительные миссии продолжительностью до одного года.

Ученые обнаружили, что более длительные космические миссии приводят к более сильному увеличению объема желудочков, большая часть которого происходит в течение первых шести месяцев пребывания в космосе.

"Самое значительное изменение происходит при переходе от двухнедельного полета к полету продолжительностью шесть месяцев", — сказала Сайдлер в заявлении. "После всего двухнедельного полета изменение объема желудочков не обнаруживается".

Ученые также обнаружили, что менее трех лет между полетами в космосе может быть недостаточно для полного восстановления желудочков до их состояния до полета в космос. "Это удивительно долгий срок", — сказала Сайдлер.

Эти результаты могут повлиять на планирование будущих космических миссий. Однако, поскольку медицинские последствия этого расширения желудочков остаются неясными, "неясно, будет ли это влиять на планирование полетов и каким образом", — сказала Сайдлер. "Ожидание такого длительного периода может не быть необходимостью".

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