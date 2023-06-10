Google будет использовать ИИ для создания идеальной рекламы

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Интернет

Google планирует использовать искусственный интеллект для разработки онлайн-рекламы. С помощью своих языковых моделей поисковый гигант стремится создать идеальную рекламу, которая всегда будет эффективна и интересна пользователям. Google глубоко погружается в мир искусственного интеллекта и планирует изменить свою поисковую систему Google Search с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com

С использованием возможностей своих лингвистических моделей, включая Palm 2, Google также стремится революционизировать сферу онлайн-рекламы, которая является основным источником его доходов. Более 80% прибыли компании зависит от рекламодателей. Поэтому неудивительно, что Google планирует внедрить новый вид рекламы в интерфейс будущей версии Поиска с поддержкой искусственного интеллекта. Благодаря искусственному интеллекту, реклама будет высоко персонализирована.

В сообщении, опубликованном в блоге 23 мая 2023 года, Google подробно описывает, как его поисковая система будет улучшена с помощью искусственного интеллекта в создании рекламы. Джерри Дишлер, вице-президент компании, ответственный за рекламу, объясняет, что "будущее рекламы будет развиваться" так же, как "развивается будущее поиска". Для Google эти две области неразрывно связаны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.