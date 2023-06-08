"Росатом" и "Аэрофлот" импортозаместили воздушные фильтры для самолетов иностранного производства

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

ОАО "Аэрофлот" и АО "Наука и инновации", управляющая компания научного подразделения Госкорпорации "Росатом", заключили контракт на производство воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах иностранных самолетов.

Фото: gunsfriend.ru

В рамках этого контракта был реализован первый совместный проект в России по замене импортных воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах иностранных самолетов, сообщает пресс-служба "Росатома".

Производство фильтров было осуществлено экспертами Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (входит в научное подразделение Росатома) на основе конструктивного решения инженеров компании "Аэрофлот".

Многоступенчатые испытания продукции, произведенной Росатомом, подтвердили их полное соответствие требованиям безопасности.

Российские фильтры имеют ресурс, превышающий показатели зарубежных аналогов на 20-25%, что делает их экономически более эффективными.

"Мы с гордостью отмечаем, что наш совместный проект с компанией "Аэрофлот" полностью соответствует важной стратегической задаче обеспечения технологического суверенитета и замены импортных продуктов. В авиации, так же как и в атомной отрасли, требования к качеству оборудования очень высоки, поэтому вполне естественно, что наша продукция была востребована", - прокомментировал генеральный директор АО "Наука и инновации" Павел Зайцев.

Параллельно с работой по замене импортных фильтров была решена задача по разработке процедуры для получения одобрения использования компонентов отечественного производства на иностранных суднах.