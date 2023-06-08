Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
The Sun: хриплый голос более трёх недель может быть признаком смертельно опасного рака
Аккаунт "Интер Майами" набрал миллион подписчиков за 12 минут после подписания Месси
Финансовый аналитик Беляев рассказал, как рецессия в Еврозоне повлияет на российскую экономику
ЦСКА до сих пор не выплатил часть суммы за Эджуке
Стал известен номер, под которым Месси будет играть в "Интер Майами"
Новое моторное масло может убить двигатель: почему?
"Спартак" окажет юридическую помощь Михаилу Игнатову
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении
"Салават Юлаев" погасил все долги по заработной плате

"Росатом" и "Аэрофлот" импортозаместили воздушные фильтры для самолетов иностранного производства

1:46
Наука

ОАО "Аэрофлот" и АО "Наука и инновации", управляющая компания научного подразделения Госкорпорации "Росатом", заключили контракт на производство воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах иностранных самолетов.

"Росатом" и "Аэрофлот" импортозаместили воздушные фильтры для самолетов иностранного производства
Фото: gunsfriend.ru

В рамках этого контракта был реализован первый совместный проект в России по замене импортных воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах иностранных самолетов, сообщает пресс-служба "Росатома".

  • Производство фильтров было осуществлено экспертами Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (входит в научное подразделение Росатома) на основе конструктивного решения инженеров компании "Аэрофлот".
  • Многоступенчатые испытания продукции, произведенной Росатомом, подтвердили их полное соответствие требованиям безопасности.
  • Российские фильтры имеют ресурс, превышающий показатели зарубежных аналогов на 20-25%, что делает их экономически более эффективными.

"Мы с гордостью отмечаем, что наш совместный проект с компанией "Аэрофлот" полностью соответствует важной стратегической задаче обеспечения технологического суверенитета и замены импортных продуктов. В авиации, так же как и в атомной отрасли, требования к качеству оборудования очень высоки, поэтому вполне естественно, что наша продукция была востребована", - прокомментировал генеральный директор АО "Наука и инновации" Павел Зайцев.

Параллельно с работой по замене импортных фильтров была решена задача по разработке процедуры для получения одобрения использования компонентов отечественного производства на иностранных суднах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
АЕБ: популярные бренды не продали ни одного автомобиля в мае 2023 года
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Финские пограничники встретили россиян с агрессией
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Последние материалы
В CNN сообщили о значительных потерях Украины при наступлении
Обозреватель "МК" раскрыл план НАТО по вводу войск на Украину: закончится СВО и начнётся война
MF: проктолог Абрицова рассказала, что слабительные средства могут стать причиной рака
Военный эксперт Bild* Рёпке: большое контрнаступление Украины уже идёт
Эксперт по питанию рассказал, от каких продуктов лучше отказаться в дороге
На Гавайях заявили об извержении одного из самых активных на Земле вулканов Килауэа
Кулеба нахамил в ответ на предложение Эрдогана по Каховской ГЭС
Растения рядом с деревьями в саду: как их сажать правильно
Сомнолог Ковальзон: недосып может стать причиной развития онкологии и болезни Альцгеймера
Педиатры Подмосковья в участившихся обмороках школьников обвинили ЕГЭ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников