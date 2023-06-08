"Росатом" и "Аэрофлот" импортозаместили воздушные фильтры для самолетов иностранного производства

ОАО "Аэрофлот" и АО "Наука и инновации", управляющая компания научного подразделения Госкорпорации "Росатом", заключили контракт на производство воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах иностранных самолетов.
В рамках этого контракта был реализован первый совместный проект в России по замене импортных воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах иностранных самолетов, сообщает пресс-служба "Росатома".
"Мы с гордостью отмечаем, что наш совместный проект с компанией "Аэрофлот" полностью соответствует важной стратегической задаче обеспечения технологического суверенитета и замены импортных продуктов. В авиации, так же как и в атомной отрасли, требования к качеству оборудования очень высоки, поэтому вполне естественно, что наша продукция была востребована", - прокомментировал генеральный директор АО "Наука и инновации" Павел Зайцев.
Параллельно с работой по замене импортных фильтров была решена задача по разработке процедуры для получения одобрения использования компонентов отечественного производства на иностранных суднах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.