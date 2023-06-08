Нейросеть научилась убирать фильтры с фотографий: у некоторых звёзд будет шок

Нейросеть теперь может убирать наложенные на фотографии фильтры и определять по фото вес человека, так что любителей исправить лицо и фигуру на фото можно будет легко вычислить, сообщили участники Reddit. В Telegram уже смеются: наконец-то можно будет увидеть страшные фото Пугачевой без фильтров.

Фото: Reddit: RUcrash

Cловацкие программисты обучили несколько нейросетей, которые "связали" в искусственный интеллект (ИИ). Они по фотографии:

точно определяют вес человека;

снимают наложенные фильтры с лиц;

возвращают "улучшенные" фигуры людей в их реальный вид.

Как программисты добились такого эффекта?

Для восстановления реальной фигуры использовались методы "скоординированной сети двойного нейронного кодировщика, управляемой параметрической моделью". Вес определяла рекуррентная нейросеть с обратной связью (такую уже применяют Google Deepmid и офицеры сеульской разведки, определившей вес Ким Чен Ына по фото). Фильтры с лиц снимаются обкатанной на Snapchat нейросетью, которую создал американский программист Айверсон.

Нейросеть "R U CRASH?" (в переводе — "Краш (объект влюбленности) ли ты?") словаки обещают запустить как общедоступный чат-бот в конце лета (как раз люди сделают и исправят миллионы фотографий). Зарабатывать создатели собираются, размещая в боте рекламу диет, спортпитания, косметики и т.д.

В соцсетях уже обсуждают, что "у некоторых активно пользующихся "улучшателями" и фильтрами звезд будет шок и недовольство", да и не только у звезд (увы, многие обычные женщины и мужчины любят приукрашивать себя).