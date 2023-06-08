Нейросеть теперь может убирать наложенные на фотографии фильтры и определять по фото вес человека, так что любителей исправить лицо и фигуру на фото можно будет легко вычислить, сообщили участники Reddit. В Telegram уже смеются: наконец-то можно будет увидеть страшные фото Пугачевой без фильтров.
Cловацкие программисты обучили несколько нейросетей, которые "связали" в искусственный интеллект (ИИ). Они по фотографии:
Нейросеть "R U CRASH?" (в переводе — "Краш (объект влюбленности) ли ты?") словаки обещают запустить как общедоступный чат-бот в конце лета (как раз люди сделают и исправят миллионы фотографий). Зарабатывать создатели собираются, размещая в боте рекламу диет, спортпитания, косметики и т.д.
В соцсетях уже обсуждают, что "у некоторых активно пользующихся "улучшателями" и фильтрами звезд будет шок и недовольство", да и не только у звезд (увы, многие обычные женщины и мужчины любят приукрашивать себя).
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