Из-за пандемии коронавируса была остановлена работа более 120 крупнейших наземных телескопов. Свою работу продолжили только автоматизированные системы и телескопы.
Пандемия серьезно отразилась на работе аэрокосмических агентств многих стран. Один из сотрудников центра управления полетами Европейского космического агентства заразился коронавирусом. В результате была остановлена работа несколько межпланетных станций были переведены в безопасный режим работы.
В настоящее время в мире временно приостановлена работа более 120 крупнейших наземных телескопов, среди которых: телескопы Кека, "Джемини", "Субару", и многие другие.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что НАСА отменило рейсы шаттлов, которые обслуживали орбитальный телескоп "Хаббл".
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.