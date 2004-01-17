COVID-19 остановил работу более 120 наземных телескопов

Из-за пандемии коронавируса была остановлена работа более 120 крупнейших наземных телескопов. Свою работу продолжили только автоматизированные системы и телескопы.

Пандемия серьезно отразилась на работе аэрокосмических агентств многих стран. Один из сотрудников центра управления полетами Европейского космического агентства заразился коронавирусом. В результате была остановлена работа несколько межпланетных станций были переведены в безопасный режим работы.

Как COVID-19 отразился на работе аэрокосмических агентств?

из-за коронавируса обанкротилась компания OneWeb;

бы отложен старт нового этапа программы "ЭкзоМарс";

NASA приостановило работу над новой ракетой-носителем SLS.

В настоящее время в мире временно приостановлена работа более 120 крупнейших наземных телескопов, среди которых: телескопы Кека, "Джемини", "Субару", и многие другие.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что НАСА отменило рейсы шаттлов, которые обслуживали орбитальный телескоп "Хаббл".

НАСА бросило телескоп "Хаббл" на произвол судьбы

НАСА отменило рейсы шаттлов, которые обслуживали орбитальный телескоп "Хаббл". По оптимистичным расчетов сотрудников НАСА, в таком режиме телескоп проработает еще несколько лет — до 2007-2008 гг., после чего прекратит работу. НАСА намеревается сосредоточиться на новой космической стратегии, согласно которой, после возобновления полетов шаттлов эти космические корабли будут использоваться для завершения строительства МКС. К 2010 году предусмотрено окончательное прекращение полетов шаттлов.